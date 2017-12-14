الزواج السيئ «يكسر القلب»

القاهرة (الاتحاد)
أوضحت دراسة حديثة أن الأزواج الأكبر سناً الذين يعانون زيجات سيئة، عرض أكثر للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين يحظون بزواج سعيد. وحسب موقع CNN كان هدف الدراسة، التي يمولها المعهد الوطني للشيخوخة، بحث ما إذا كانت نوعية الزواج مرتبطة بخطر الإصابة بأمراض القلب أم لا، وما إذا كان العمر يؤثر على العلاقة بين الزواج وصحة القلب.
وقاد العالم الاجتماعي في جامعة ولاية ميشيغان هوي ليو الدراسة بالتعاون مع الباحثة المشاركة ليندا وايت، أستاذة علم الاجتماع في جامعة شيكاغو، حيث قاما بتحليل خمس سنوات من البيانات بأكثر من 1000 حالة لرجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 57 و85 عاماً، وكانوا من المشاركين في المشروع الوطني للحياة الاجتماعية والصحة والشيخوخة.
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