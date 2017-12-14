يأكلون 11 ألف قطعة بلاستيك

أبوظبي (الاتحاد)

كشف باحثون عن أن الأشخاص الذين يتضمن نظامهم الغذائي المأكولات البحرية هم في الواقع يتناولون ما يصل إلى 11 ألف قطعة من البلاستيك سنوياً.

ووفقاً لخبر نشره موقع dailymail وجد باحثون من بلجيكا وبريطانيا أن الحصة المتوسطة ​​من بلح البحر تحتوي على نحو 90 جزيئة بلاستيكية، في حين أن ستة من المحار تحتوي على نحو 50 جزيئة.. وهذا يعني أن الشخص الذي يتناول ما يعادل حصتين من بلح البحر في الأسبوع سيبتلع ما يصل إلى 11 ألف جزء من الألياف البلاستيكية في السنة.

وجاء التحذير من دراسة أجرتها جامعة غنت في بلجيكا، وبحث أجرته جامعة إكزتر في الملكة المتحدة ليؤكدا أن هذا الخطر من المرجح أن يزداد سوءاً.

وأوضح عالم البحريات آدم بورتر من جامعة إكزتر أن الآلاف من المواد البلاستيكية المتكدسة في البحور تتناولها المأكولات البحرية التي نستهلكها في السنة، بما جعل النتائج صادمة للغاية، لأنه لا يوجد أي شخص قد يرغب في تناول قطعة من البلاستيك، ناهيك عن هذه الكمية الهائلة.