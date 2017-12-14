حورية فرغلي: «طلق صناعي» تجربة مختلفة

سعيد ياسين (القاهرة)

أبدت الفنانة حورية فرغلي سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي تلقتها عقب عرض فيلم «طلق صناعي» في قسم «ليال عربية» في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وقالت إن أحداث الفيلم الذي يشاركها بطولته ماجد الكدواني وسيد رجب، تدور في إطار درامي كوميدي حول زوجين يسعيان للحصول على تأشيرة السفر إلى أميركا، ويكتشف الزوج أن زوجته الحامل أخذت حبوباً لتسريع عملية الولادة لتلد على أرض أميركية ليحصل ابنه على الجنسية، وأن الفيلم يحمل خلطة متوازنة ما بين «الكوميديا والأكشن»، وأنه يركز على قضية الهوية.

وأكدت أن الفيلم تجربة مختلفة تماماً عن كل الأعمال التي قدمتها من قبل، خصوصاً أنها تهوى وتعشق تغيير جلدها الفني، وأضافت: الشخصية لها مكانة خاصة في مشواري، لأنها تمس محطة مهمة في حياتي، واعتبرته بمثابة منحة لكي أعيش من خلاله إحساس الحمل والأمومة التي حرمت منها.

وعن جديدها قالت إنها تحضر للقيام ببطولة مسلسل تلفزيوني جديد من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويحمل عنوان «مشاعر لا تنتهي»، ويشاركها بطولته منذر رياحنة، وصبا مبارك، وماجد المصري، وعايدة رياض.