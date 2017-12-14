فنانـــون يطالبون بدراما بعيدة عن التسلية والترفيه

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أكد فنانون أهمية توظيف الدراما المحلية في ترسيخ الروح الوطنية، وأن تكون حاضرة في حماية الأوطان، وتعزيز مشاعر الانتماء والتلاحم بين الناس، والتضحية في سبيل الوطن والبذل لإعلاء رايته، معتبرين أن الفن يلعب دوراً محورياً في تسليط الضوء على القضايا الملحة والموضوعات المجتمعية التي تهم الناس في الشارع العربي عموماً.

وأشار الدكتور حمد الحمادي، كاتب رواية ريتاج، إلى أهمية توظيف الدراما في تقديم موضوعات حيوية بدلاً من التركيز بصورة رئيسة على الموضوعات العاطفية والاجتماعية، مشيراً في الوقت نفسه إلى إمكانية المزج في الدراما بين القضايا الوطنية والاجتماعية، حيث لا يوجد تعارض بينهما.

وقال: «في جميع المجتمعات تلعب الدراما والثقافة بشكل عام محوراً أساسياً في إيصال الرسائل المطلوبة لفئات المجتمع المختلفة، فالدراما لها تأثير قوي في تعزيز نشر الرسائل الوطنية، وربما هي الأداة الوحيدة التي تستطيع الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، فهي تصل إلى الأطفال والشباب وكبار السن، لذلك فالدراما تستطيع أن تغير وجهة النظر العامة حول قضية ما، وتستطيع أن تثير الجدل، وأن تبني الثقة أو تزعزعها حول العديد من الأمور المختلفة، لكن كل ذلك يعتمد في النهاية على طريقة الطرح ومستوى تقديم الرسائل».

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