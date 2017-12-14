سيارات.. للنساء فقط

يحيي أبوسالم (دبي)

على عكس شركات الملابس والأحذية، ومنتجي أكسسوارات الأجهزة الذكية، تنتج شركات السيارات بمختلف أسمائها العديد من طرازات المركبات التي تصلح للرجال والنساء.. وحتى هذا الوقت لم يكن هناك أي سابقة لأي من الأسماء العالمية في إنتاج المركبات، لإنتاج سيارات مخصصة للسيدات فقط، إلا أن الشركة الكورية العملاقة هيونداي لديها ما تقوله في هذا المجال، حيث حازت سيارتها المبتكرة «أيونك» مؤخراً، جائزة مرموقة خاصة بعالم المرأة.. ونسخة 2018 من السيارة التي تأتي بثلاثة نظم مختلفة لقوة الدفع الكهربائية، حازت جائزة «أفضل سيارة للمرأة في العالم لهذا العام»، وهي الجائزة الكبرى التي تمنحها لجنة تحكيم مؤلفة بالكامل من النساء، كما حصلت على لقب «الفائز المثالي» من بين أكثر من 400 سيارة منافسة.

«أيونك».. أحدث تقنيات السلامة والراحة

أيونك من هيونداي أول سيارة بيئية في العالم، تتيح للمستهلكين ثلاثة خيارات من أكثر قوى الدفع الكهربائية رواجاً، وهي نظام هجين قابل للشحن بالقابس وكهربائية في الوقت نفسه، وتأتي جميعها مبنية على منصة واحدة.

ويقدم النهج الذي تتبعه هيونداي في «أيونك» من السيارات تصميماً لا مثيل له، وتجربة قيادة مقترنة بأحدث تقنيات السلامة والراحة، ما يجعلها تتيح خيارات جذابة لمجموعة واسعة من المشترين، وتم التعامل مع الطرز الثلاثة للسيارة كطراز واحد.