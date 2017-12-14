«الشوع».. شجيرة محلية نادرة مهددة بالانقراض

أبوظبي (الاتحاد)

أوضحت مريم جمعة المازمي الباحثة في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن نبات الشوع شجيرة محلية أصبحت نادرة لكثرة استخدامها في شواء اللحم، وهو مهدد بالانقراض... وتعتبر نبتة الشوع شجيرة ذات أفرع مستقيمة قليلة التفرع قد يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار «-10»، لافتة إلى أن الساق أملس، وله لحاء رمادي ومتفرع بعد ارتفاع 2 - 3 أمتار، الأفرع مدلاة، أما الأوراق فهي مركبة متبادلة، ولها عدد من الوريقات المستطيلة التي لا ترى إلا نادراً، لأنها تتساقط بسرعة عند الإزهار، تاركة وراءها المحور الرئيس للورقة الذي يصل طوله إلى 30 سم.

وقالت، إن الأزهار تبدأ في الظهور قبل تكوين أوراق بيضاء إلى أرجوانية كثيرة وصغيرة تظهر في تجمعات على أعناق تخرج عند عقد الأوراق والأزهار لها رائحة فواحة، ولها خمس سنبلات ملتحمة عند القاعدة بيضاء اللون وتتساقط بسرعة وخمس بتلات غير ملتحمة قرنفلية اللون ومتزاحمة. الثمار أسطوانية مضلعة وهي عبارة عن قرون طويلة تحتوي على عدد من البذور في صف واحد يصل طولها إلى 30 سم، ثمرته تشبه قرن اللوبياء بداخلها البذور إذا نضج انفتق وانتشرت البذور ومن هذه البذور يستخرج دهن اللبان، أما البذرة كبيرة غير مجنحة في حجم البندقة.

بيئة

وعن مكان وجود الشوع أضافت: «يوجد على سفوح الجبال وحواف الوديان ذات التربة الصخرية، خاصة الجبال والوديان، ويوجد في الإمارات نوع آخر غير بري من الشوع يسمى Moringa oleifera Lam، وهو شجرة كبيرة نسبياً يصل ارتفاعها إلى نحو عشرة أمتار والنبات ذات قلف فليني فيه شقوق عميقة، والأجزاء حديثة النمو منه زغبية الملمس، هذا النبات جُلب من الهند والآن موجود في كل الإمارات في الحدائق كنبات زينة، له أوراق وثمار صالحة للأكل، حيث تستخدم أوراقه لطهي الكاري، للثمار والأوراق كمية وافرة من فيتامين ج، وطعم الجذور كطعم الفجل، ويزهر النبات في شهري مارس وأبريل، أو من فبراير إلى يونيو، وفقًا لحالات الطقس.

استخدامات الشوع

ووفق الباحثة، فإن الشوع له عدة استخدامات في البيئة المحلية: «تستخدم البذور طبياً في دولة الإمارات في علاج أمراض المفاصل وفي علاج المغص، وذلك بوضع البذور في الماء حتى يتشرب منه قدراً مناسباً، ثم تعصر البذور فيخرج منها اللب الداخلي ويدق حتى يخرج الزيت ويوضع في وعاء ويشرب منه القليل أو يستخدم كدهان لعلاج الريح الذي في العظم، لزيت البذور رائحة طيبة، وتستخدم أوراق الشوع الجافة كشاي لعلاج المغص، ويستعمل الشوع أيضاً في علاج أمراض الأذن وذلك بأن يؤخذ عصير الأوراق والأغصان الغضة ويوضع منه عدة قطرات في الأذن المريضة. ويستخدم الشوع في شواء اللحم، وذلك بلفه بأفرع الشوع قبل شيِّه فيكتسب طعماً جيداً كما يصبح سريع الهضم.