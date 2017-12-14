السياحة الشتوية.. جبال الألب في قلب الإمارات

نسرين درزي (دبي)

يرغب كثيرون في عيش لحظات البرد القارس من داخل الدولة بكامل تفاصيل مكافحة الصقيع وارتداء المعاطف والقبعات والقفازات الواقية من درجات الحرارة ما دون الصفر.. وأولى خطوات الرحلات الاستثنائية التوجه إلى سكي دبي الذي يضم أكبر مساحة ثلجية داخلية في العالم واستكشاف باقة العروض الترويجية التي يوفرها لرواده المخلصين.. وبنظرة شاملة، أول ما سيخطر في البال كيفية تنظيم برنامج سياحي يتسع لساعات يقضيها الزائر على البساط الأبيض النقي الذي لا يغيب عن نظره إذا اختار الإقامة في أحد الأجنحة الفندقية المترفة بإطلالاتها البانورامية على ساحات التزلج.

السياحة الشتوية في الإمارات توفر لسكانها خلال الإجازة كل ما يرغبون به من أجواء بلاد البرد بلا تذاكر سفر وبلا حاجة لتسلق الجبال البعيدة.. وهنا فرصتهم للمرح وسط لوحات ناصعة البياض، حيث متعة اللهو مع العائلة بكريات الثلج صباحاً والسهر على نار الموقد ليلاً، وتجربة ترفيهية متكاملة لا تترك مجالاً إلا للاستمتاع بالتنقل من ركن حيوي إلى آخر ينبض بالأجواء الساحرة، وبمجرد أن يتوجه السائح إلى مول الإمارات ويعرج من هناك على منحدرات «سكي دبي» حتى يشعر أنه في رحلة إلى عالم مغاير، عبر صرح متفرد في منطقة الشرق الأوسط يجمع بين التسوق ورياضة التزلج والإقامة داخل شاليهات مطلة على مدرجات الثلج، يغمرها دفء الديكور الخشبي في مشهدية أقرب إلى الحلم.

وليس أجمل من احتساء قهوة ساخنة بالقرب من الشرفة الفندقية الكاشفة لمسارات التزلج ومشاهدة اللاعبين يتدحرجون على التلال الثلجية بما فيها من قنوات خاصة ونفق مزدوج، أما المنظر الذي يحبس الأنفاس ويستفز بداخلك فضول التجربة فهو مصعد الكراسي الذي لا يتوقف عن الصعود والهبوط من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل، وإذا لم يتسن الوقت لحجز موعد لممارسة رياضة السكي، فإنه من الجميل التقاط صورة جماعية للعائلة من داخل الشاليه، حيث تظهر خلفية بيضاء للحديقة الثلجية.

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