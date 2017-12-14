لمسة ساحرة من المجوهرات الاستثنائية

الشارقة (الاتحاد)

قدّمت مصممة المجوهرات الفاخرة سندي تشاو مؤسسة علامةThe Art Jewel تشكيلة ساحرة من قطع الجواهر الاستثنائية التصميم والصياغة، والتي جاءت تحت عنوان «Out of Bounds»، وذلك خلال خلال النسخة الرابعة من معرض الفن والتصميم في مدينة شنغهاي، والذي يعد من الوجهات الرائدة التي تسلط الضوء على فنون المعاصرة في كل أنحاء الصين، وفي أنحاء آسيا، ليُشكّل سابقة هي الأولى من نوعها في هذا الحدث.

عبر هذا العنوان جاء العرض المميّز لأفكار وتصاميم تشاو بشكل لافت ومثير، عبر اختيارها لنماذج بديعة من المجوهرات، من تلك التي تجسد فلسفة المصمّمة ونمطها في رسم الجواهر، متحدية بطرازها المدهش الأساليب التقليدية المعتادة، عابرة مختلف الحواجز الجيولوجية والإثنية والثقافية للشعوب والحضارات، معتمدة وفق رؤيتها الفنية على إضافة عناصر من الإبداع، الإبهار، والحرفية في صناعة كل قطعة وموديل، آخذة من مفردات الطبيعة والكائنات الحية التي يزخر بها كوكب الأرض، استشراقات ملهمة تجنح بخيالها فيي فضاءات نائية وبعيدة المنال.

في هذه المجموعة، فضلت سيندي تشاو استعرض عدد من البروشات الماسية والمطعمة بالأحجار الكريمة من الزفير الأزرق والزمرد الأخضر والروبي الأحمر، لترسمها كوردات متفتحات، متألقة بصياغات إبداعية وتركيب فني وتقني خاص لقطع الماسات والأحجار، بالإضافة إلى عقد فريد جاء تحت عنوان Majestic Beauty Fan، والذي تسلقت فيه الوريقات الماسية مع براعمها الصغيرة على أغصان الذهب الأبيض من عيار الـ 18 قيراط، مشكلة بدورها تحفة فنية وماسية مصيوغة بمنتهى البراعة والجمال.

والمتابع لمشوار هذه الفنانة سيكتشف كيف أن تشاو ومنذ نعومة أظفارها ترعرعت وسط بيئة إبداعية تنبض بملامح الفنّ والابتكار، وارثة من جدها المهندس المعماري ووالدها النحات شذرات العبقرية والمهارة، لتدمج هذين العنصرين على وجه خاص في كافة تصاميمها من المجوهرات، محولة الأحجار الكريمة النادرة والمعادن النفيسة إلى منحوتات مصغّرة من الجواهر التي ترنو بأطياف الحلم والجمال.