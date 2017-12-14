التخييم في الإمارات.. رحلة البر والشتاء

هناء الحمادي (أبوظبي)

مع دخول موسم الشتاء، وبعيداً عن زخم المدينة وأفكارها المتداخلة، تتسابق الكثير من العائلات ومجموعة من الشباب من أجل التخييم في البر، للتمتع بالطبيعة الجميلة مع نسمات الهواء الباردة التي لا تحلو إلا بالجلوس أمام «شبة النار» كحلقة للحصول على دفء الأيادي، بعد الوصول إلى المكان وتفريغ الأمتعة والأغراض للبقاء عدة أيام مع العائلات والأقارب بعيداً عن ضوضاء المدينة.

وتتنوع مواقع التخييم، في العين حيث ترتدي مناطق بدع بنت سعود وسويحان والخزنة والمنطقة الغربية، من ديسمبر حتى أبريل من كل عام لباس التخييم، فتتحول إلى مقصد لعشاق الطبيعة ممن يختارونها، إما لقضاء اليوم، أو المبيت وسط أجواء مفعمة بالاستجمام والنشاط، ومنهم سليم الدرعي الذي يحرص مع مجموعة من أصدقائه على التخييم سنوياً بعيداً عن أجواء المدينة وروتينها الاعتيادي، مشيراً إلى أن أجواء البلاد من كل عام في مثل هذا الوقت نجدها رائعة من حيث برودة الطقس ووجود الغيوم وهطول الأمطار.

ممارسة الرياضة

ويضيف «هذه فرصة مناسبة أن نجتمع بعيداً عن خرسانة البيوت وضوضاء المدينة وإزعاج السيارات وتلوثها، من أجل أن نقضي وقتاً ممتعاً في التسلية داخل المخيم وتبادل الأحاديث وممارسة الرياضة وركوب «البانشيات» والدراجات النارية، و«شبة النار» التي يتطاير منها الدفء حيث تتسابق الأيادي للتدفئة في هذه الأجواء، مع شرب «شاي الكرك».