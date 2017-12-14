عودة ثلاثة رواد من محطة الفضاء الدولية

عاد ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض، اليوم الخميس، قادمين من محطة الفضاء الدولية بعد مهمة استغرقت خمسة أشهر.
وهبطت كبسولة تحمل الرواد الثلاثة، وهم من الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا، في كازاخستان.
ورواد الفضاء الذين أعادتهم المركبة الفضائية هم: الأميركي راندي بريزنيك من وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) والروسي سيرجي ريزانسكي من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) والإيطالي باولو نيسبولي من وكالة الفضاء الأوروبية.
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وبرحيل الرواد الثلاثة، يتبقى في محطة الفضاء الدولية ثلاثة رواد فقط. والمحطة عبارة عن مختبر تقدر تكلفته بمئة مليار دولار يسبح في الفضاء على ارتفاع 250 ميلاً تقريباً (400 كيلومتر) من الأرض.
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