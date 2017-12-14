عودة ثلاثة رواد من محطة الفضاء الدولية

رويترز

عاد ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض، اليوم الخميس، قادمين من محطة الفضاء الدولية بعد مهمة استغرقت خمسة أشهر.

وهبطت كبسولة تحمل الرواد الثلاثة، وهم من الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا، في كازاخستان.

ورواد الفضاء الذين أعادتهم المركبة الفضائية هم: الأميركي راندي بريزنيك من وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) والروسي سيرجي ريزانسكي من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) والإيطالي باولو نيسبولي من وكالة الفضاء الأوروبية.

وهبطت الكبسولة في منطقة «قاراغنده» المنبسطة التي تغطيها الثلوج وتعصف فيها الرياح بوسط كازاخستان الساعة 0237 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0837 بتوقيت جرينتش).

وبرحيل الرواد الثلاثة، يتبقى في محطة الفضاء الدولية ثلاثة رواد فقط. والمحطة عبارة عن مختبر تقدر تكلفته بمئة مليار دولار يسبح في الفضاء على ارتفاع 250 ميلاً تقريباً (400 كيلومتر) من الأرض.

لكن ثلاثة رواد آخرين سينضمون إليهم هم: الأميركي سكوت تينجل من ناسا والروسي أنطون شكابليروف من روسكوسموس والياباني نوريشيجي كاناي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية الذين ستنطلق مركبتهم يوم 17 ديسمبر الجاري من موقع إطلاق «بايكونور» في كازاخستان.