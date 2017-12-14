الحكم بإعدام رجل اعتدى على طالبة وقتلها في الهند

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قضت محكمة في ولاية كيرالا جنوبي الهند، اليوم الخميس، بإعدام رجل أدين بالاعتداء على طالبة قانون وقتلها في عام 2016، بحسب ما قاله أحد محاميي الادعاء.

وكان قد تم العثور على الضحية، التي تبلغ من العمر 30 عاماً -والتي تدعى باسم واحد هو «جيشا» بحسب ما هو شائع بين أفراد طائفة الداليت التي تنتمي إليها- ميتة في منزلها بمنطقة «إرناكولام» في 28 أبريل 2016، مع علامات تدل على تعرضها للخنق، بالإضافة إلى نحو 30 طعنة في جسدها.

وقال المحامي وممثل الادعاء إن. كيه. يونيكريشنان إن محكمة «إرناكولام» الابتدائية أصدرت حكم الإعدام بحق أمير بسبب اعتدائه على «جيشا» وقتلها. يشار إلى أن أمير عامل مهاجر من ولاية «آسام» في شمال شرق البلاد.

وقال أونكريشنان: «لقد كانت جريمة قتل وحشية صدمت ضمير كيرالا. وإننا سعداء بأننا تمكنا من الحصول على أقسى عقوبة من المحكمة».

وبموجب النظام القضائي الهندي، يمكن للمتهم الطعن على قرار الإدانة وعلى حكم المحكمة أمام محكمة أعلى في الدرجة.

واتُهمت الشرطة بإفساد التحقيق في القضية التي أثارت جدلاً كبيراً في كيرالا، حول سلامة النساء ولاسيما من طائفة «الداليت» المنبوذة اجتماعياً في الهند التي يوجد فيها نظام الطبقات الاجتماعية.