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تناولا مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

الملك سلمان يبحث مع محمد بن زايد تعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية

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تاريخ النشر: الخميس 14 ديسمبر 2017

الرياض (وام)

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق أمس بقصر عرقة بالرياض.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل خير وتقدم وازدهار.

كان خادم الحرمين الشريفين قد رحب بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق وحمله تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات قيادة وشعباً دوام الرقي والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء - الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - سبل تعزيز العلاقات الأخوية المتينة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتعاونهما الاستراتيجي في العديد من القضايا الثنائية والإقليمية وجهودهما في التصدي للتحديات والتدخلات الإقليمية الساعية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. ... المزيد
     
 

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