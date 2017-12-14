الفن والمونديال باسكال مشعلاني: الجزيرة فخرنا



تاريخ النشر: الخميس 14 ديسمبر 2017 القاهرة (الاتحاد) أبدت الفنانة باسكال مشعلاني، سعادتها بأداء نادي الجزيرة في مباراته أمام ريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية، وقالت: الجزيرة فخر كل العرب وقدم أداءً مشرفاً رغم فارق الإمكانيات، وجميع اللاعبين يستحقون الإشادة، وأضافت: فخر أبوظبي هو المستفيد الأكبر من كأس العالم للأندية ومجرد الظهور بالشكل الرائع أمام الريال فخر كبير للكرة الإماراتية والعربية، مشيرة إلى أن الكرة الإماراتية لا بد وأن تستفيد من ذلك الحدث لتنطلق نحو العالمية، خصوصاً مع وصول 4 منتخبات عربية لمونديال روسيا، وتألق عدد غير قليل من اللاعبين العرب في ملاعب العالم. وقالت الفنانة اللبنانية: تابعت مباريات الفرق العربية بالبطولة وحزينة لخروج الوداد المغربي، ولكن صعود الجزيرة لقبل النهائي عوضنا كعرب بعض الشيء، وكنت أتمنى أن يحقق الجزيرة لقب البطولة ليكتب تاريخاً عربياً جديداً، وإن كانت مشاركته في البطولة وظهوره بهذا المستوى يعد خطوة لا بأس بها، وواصلت مشعلاني: أُشجع برشلونة بجنون وهو الفريق الوحيد الذي أهتم بمتابعة مبارياته، ولكني لا أخفي إعجابي برونالدو وطريقة لعبه، وكذلك ميسي الذي أراه النجم الأول حول العالم، وأتمنى أن يتواجد برشلونة في نسخة العام المقبل، أما على المستوى العربي، فلا أُشجع أي نادٍ بحكم انشغالي وسفري شبه الدائم.