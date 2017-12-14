«عموري» بصحبة نجوم «الميرنجي»

أبوظبي (الاتحاد)

التقى عمر عبد الرحمن نجم المنتخب الوطني ونادي العين، نجوم فريق ريال مدريد مساء أمس الأول في زيارة خاصة، قام بها إلى مقر إقامة وفد «الميرنجي» بفندق الفورسيزون في العاصمة أبوظبي.

وحرص عمر عبدالرحمن على لقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والتقاط الصور التذكارية معه، إلى جانب العديد من نجوم النادي «الملكي» وأبرزهم راموس ومودريتش وأشرف حكيمي.

ورغم التحاق «عموري» بمعسكر المنتخب الوطني الذي انطلق مساء الاثنين الماضي في دبي، تأهباً للمشاركة في كأس الخليج، فإن اللاعب لم يتدرب حتى الآن بسبب الإصابة التي تعرض لها في أنكل القدم اليسرى، خلال مباراة العين الأخيرة ببطولة دوري الخليج العربي أمام الظفرة، وهو ما أتاح له فرصة زيارة البعثة المدريدية، حيث حفل اللقاء بالمودة وتبادل الأحاديث مع نجوم العالم الذين يشاركون في استحقاق كأس العالم للأندية.

الجدير بالذكر أن عموري تلقى دعوة مؤخراً من النادي الأهلي المصري مع الثنائي أحمد خليل لاعب الجزيرة، وإسماعيل مطر لاعب الوحدة للمشاركة في ودية أتلتيكو مدريد يوم 30 من ديسمبر الجاري، في تحت شعار «معاً من أجل السلام.. ضد الإرهاب».