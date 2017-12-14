«عموري» بصحبة نجوم «الميرنجي»

أبوظبي (الاتحاد)
التقى عمر عبد الرحمن نجم المنتخب الوطني ونادي العين، نجوم فريق ريال مدريد مساء أمس الأول في زيارة خاصة، قام بها إلى مقر إقامة وفد «الميرنجي» بفندق الفورسيزون في العاصمة أبوظبي.
وحرص عمر عبدالرحمن على لقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والتقاط الصور التذكارية معه، إلى جانب العديد من نجوم النادي «الملكي» وأبرزهم راموس ومودريتش وأشرف حكيمي.
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الجدير بالذكر أن عموري تلقى دعوة مؤخراً من النادي الأهلي المصري مع الثنائي أحمد خليل لاعب الجزيرة، وإسماعيل مطر لاعب الوحدة للمشاركة في ودية أتلتيكو مدريد يوم 30 من ديسمبر الجاري، في تحت شعار «معاً من أجل السلام.. ضد الإرهاب».