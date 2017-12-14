«الملكي» يعبر كل الحدود بـ5 لغات و6 حسابات!

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
تحظى الأندية المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية بحضور قوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعكس شعبيتها الجارفة التي تتمتع بها، ويتقدم هذه الأندية بالتأكيد نادي ريال مدريد الذي تجاوزت شعبيته حدود إسبانيا، لتصل إلى شتى بقاع العالم، إذ يتابع أخبار «الملكي» اليومية مئات الملايين، على عكس كل الأندية المشاركة التي تقتصر شعبيتها داخل حدود الدول التي تتبع لها.
ولريال مدريد 6 حسابات رسمية معتمدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اثنان منهما باللغة الإسبانية، ففي موقع تويتر يتحدث النادي الملكي مع جماهيره وأنصاره من شتى أنحاء العالم، عبر 5 لغات هي الإسبانية والفرنسية والإنجليزية واليابانية والعربية، فيما يبلغ مجموع المتابعين لكل هذه الحسابات نحو الـ45 مليون متابع، أما على موقع الفيسبوك فيبلغ عدد متابعيه ما يقرب من 103 ملايين متابع، وهي أرقام عند النظر إليها فإنه من الصعوبة رصد حسابات الأندية الأخرى، التي لا تقارن بعدد متابعي الريال، والذين يناهز عددهم عبر موقعي تويتر وفيسبوك وحدهما دون غيرهما الـ150 مليون متابع.
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وتتفاوت أعداد المتابعين للأندية المشاركة بحسب منصة التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في كل بلد على حدة، فتويتر يعتبر الأكثر استخداماً في منطقة الخليج بشكل عام، ومؤشراً على حجم الشعبية التي يتمتع بها هذا النادي أو ذاك، والحال ينطبق على الفيسبوك أو الإنستجرام وغيرها من المنصات التي باتت جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان في القرن الواحد والعشرين.
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