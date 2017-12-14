أنطونيو: أقاتل مع أوراوا للعودة العام المقبل

معتز الشامي (العين)

تألق المدافع البرازيلي ماوريسيو أنطونيو، في أول ظهور له مع أوراوا الياباني، بعد غيابه عن مباراة الجزيرة، التي شهدت فوز «فخر أبوظبي» بهدف مبخوت، وأمس الأول، نجح أنطونيو في تسجيل هدفين في شباك الوداد، في مباراة التي انتهت لمصلحة بطل آسيا 3 - 2، ما يعني أنه قام بدور حاسم في ظفر فريقه بالمركز الخامس في المونديال، بعد أشهر قليلة من الانضمام إليه، وسبقه حصد لقب دوري الأبطال، واللعب في مونديال الأندية للمرة الأولى.

وعن مباراة الوداد قال: «سعينا إلى الفوز، والعودة بأفضل مركز، بعدما حدث في المباراة الأولى أمام الجزيرة، التي جاءت نتيجتها مفاجئة بالنسبة لنا، ودخلنا اللقاء، في حالة توتر، وعدم تركيز، ربما يكون ذلك لأننا نواجه أصحاب الأرض، أو لأن أوراوا تفوق على فريق عربي في النهائي الآسيوي، فكان هناك شعور بالقدرة على تكرار ذلك في أي وقت، وهو ما أحسن الجزيرة استغلاله».

وأضاف: «داعبني حلم اللعب أمام الريال، وهذا ما يبحث عنه أي لاعب في العالم، بأن يقف أمام «الملكي» في مباراة رسمية، وهي فرصة جيدة لتحقيق إنجاز شخصي، إلا أن الجزيرة تفوق علينا، وأطاح مبخوت تلك الآمال بهدفه القاتل في مرمانا».

وشدد أنطونيو على أنه يسعى للقتال مع فريقه محلياً، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا، من أجل تكرار إنجاز النسخة الأخيرة، والفوز باللقب للعودة إلى مونديال الأندية مرة أخرى، وقال: «عشنا أياماً جميلة هنا في أبوظبي، والبطولة متميزة بالفعل، ونتمنى أن نوفق في الحضور إلى الإمارات مرة أخرى، وهذا طموحي، وأبذل جهداً مضاعفاً من أجله».