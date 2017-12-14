جاوتشو: فريقي يستعد للاستمتاع!

منير رحومة (العين)

شدد ريناتو جاوتشو مدرب جريميو البرازيلي، على أن فريقه حقق المطلوب، بتخطي نصف النهائي كأس العالم، بعد الفوز على باتشوكا المكسيكي بهدف مساء أمس الأول، وأنه يستعد للاستمتاع بالمباراة النهائية، مهما كان اسم المنافس، ووعد الجماهير بأن بطل كأس ليبرتادوريس سيقاتل من أجل الفوز بالكأس، رغم الإرهاق والتعب، موضحاً أن جريميو يشارك في مونديال الأندية، بعد موسم طويل ومرهق، توجه مؤخراً بالفوز بكأس أندية أميركا الجنوبية، متمنياً أن يظهر فريقه بصورة مشرفة، وأن يقدموا أفضل ما عنده في مواجهة السبت المقبل، ليكون ختام موسم ناجح. وأشار إلى أن فريقه يشارك في مونديال الأندية وهو بطل، وهدفه إسعاد جماهيره، وتقديم صورة مشرفة تليق ببطل أميركا الجنوبية، لذلك كانت رغبة اللاعبين كبيرة في تجاوز نصف النهائي، الذي يعتبر محطة قوية، ثم التفكير في الدور المقبل.

وعن رأيه في مباراته أمام باتشوكا المكسيكي، قال: اللقاء كان صعباً خاصة خلال الشوط الأول، مثلما توقع ذلك، لأن المنافس لم يصل بـ«الصدفة» إلى المربع الذهبي، مشيراً إلى أنه درس المنافس جيداً، وسمح للاعبي باتشوكا بحرية اللعب، موجهاً فريقه بعدم بالضغط على المنافس لتفادي الإعياء، وبعد ذلك قام جريميو بتغيير طريقة لعبه في الشوط الثاني، وسيطر على مجريات اللعب، وأحكم قبضته على تحركات باتشوكا.

وأضاف أن فريقه ظهر متحمساً خلال الشوط الأول، رغم التعب الذي يعاني منه اللاعبون، نتيجة خوض عدد كبير من المباريات في الموسم، وصنعوا العديد من الفرص المتاحة للتسجيل، لكنهم لم يجيدوا استغلالها، واعترف ريناتو جاوتشو بأن المنافس عانى من الإعياء البدني في الشوط الثاني، مثل لاعبي جريميو، إلا أن الجهاز الفني، نجح في إدارة الشوطين الإضافيين بنجاح، وسجل هدفاً جميلاً عن طريق «البديل» إيفرتون، ومنح الفريق بطاقة للوصول إلى المباراة النهائية، وأنه لا يفكر في هوية المنافس المقبل، لأن الفريق حققه هدفه الأول بقطع تذكرة بلوغ النهائي. وبشأن أهمية الوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ جريميو، أكد جاوتشو أن الفريق يطمح إلى التتويج بلقب البطولة، لأنه بطل، وعلى الرغم من التعب بعد خوض مباراة نصف النهائي التي استمرت 120 دقيقة، وإرهاق نهاية الموسم، إلا أن العزيمة كبيرة للظهور بصورة قوية في النهائي، وتمنى مدرب جريميو من مسؤولي «الفيفا» مراجعة موعد إقامة كأس العالم للأندية، لأنه غير مناسب لأندية أميركا الجنوبية، وقال: الجهاز الفني يحرص على تجهيز كل اللاعبين للمشاركة، لأن الفريق بحاجة إلى صف كبير منهم، وأتمنى أن يكونوا في أفضل حالاتهم خلال مباراة السبت للظهور بوجه لائق في نهائي البطولة.