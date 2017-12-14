الجماهير: لوحة ابهار في «مدينة زايد»

أمين الدوبلي(أبوظبي)
خرج المشهد الجماهيري في استاد مدينة زايد الرياضية مفعماً بالحيوية والجمال والروعة، فقد امتلأت المدرجات عن آخرها بالمشجعين قبل أكثر من ساعتين علي بداية المباراة، واصطف عشاق الساحرة المستديرة للاستمتاع بفنون الكرة، في يوم خالد لمسيرة الرياضة الإماراتية، بعدما صنع «فخر أبوظبي» التاريخ في هذه البطولة بإقصاء بطلي أوقيانوسيا وآسيا، ليسجل ممثل العاصمة اسمه بحروف من ذهب في لحظة استثنائية.
لم تتوقف الجماهير التي تابعت مباراة الأمس عن التشجيع، إذ استعدت أياماً من أجل لحظة المتعة، فرسمت لوحة من الإبهار وحولت الملعب إلى نجمة في سماء العاصمة، تشع بنورها من كل زاوية، وتخطف أنظار الجميع ببريقها لتثبت للعالم قدرات أبوظبي على تخطي كل الحدود.
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جماهير من كل الجنسيات، ومختلف القارات، لم يمنعها اختلاف اللغة، ولم تقف المسافات حائلاً أمام حضورها، ولم تحول الظروف والارتباطات وتنوع الثقافات، دون توحدها في رسم المشهد، الذي جاء بارعاً.
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روعة المشهد الذي خلفه توافد الجماهير منح لاعبي الجزيرة بعضاً من الثقة، فعبروا في مشهد تلقائي عن تمسكهم باللحظة التاريخية، عندما نزلوا إلى الملعب قبل ساعة ونصف من اللقاء، ليستطلعوا المشهد في الملعب، ويتلمسوا أرضيته، ويتأكدوا أنهم يعيشون واقعاً لم تقلل من بهجته وخلوده صعوبة المواجهة مع بطل أوروبا.