جدية «زيزو»

أبوظبي (الاتحاد)

عكست المباراة الجدية الكبيرة من ريال مدريد، خصوصاً أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان كان واقفاً في المنطقة الفنية منذ اللحظة الأولى، فيما جلس تين كات على الدكة مراقباً الموقف، قبل أن تستفزه محاولات ريال مدريد في الدقائق العشر الأولى ليقوم بتوجيهات صارمة نحو لاعبيه، لكنه جلس مرة أخرى، في وقت اختار فيه «زيزو» البقاء واقفاً رافضاً أن يجلس قبل أن يشاهد الكرة تعانق الشباك.

وما عكس جدية ريال مدريد التشكيلة التي دفع بها زيدان في المباراة، حيث قرر إراحة الإسباني سيرجيو راموس والألماني توني كروس بسبب إصابات طفيفة، ليشرك أفضل العناصر الأخرى الأفضل في الفريق، وفي مقدمتها البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيمة، والكرواتي لوكا مودريتش، والإسباني إيسكو والبرازيلي مارسيلو وبقية اللاعبين، وذلك على عكس الحديث السائد قبل المباراة أن «الملكيً سيلعب بتغييرات عديدة ولن يخوض المباراة بهذه الجدية الكبيرة، لكن تحليل زيدان للمباراة جعله يدرك قيمة الجزيرة ومدى الحاجة لمواجهته كأي فريق آخر في الدوريات الأوروبية».