فريد علي: قرار الحكم صحيح بإلغاء «الأهداف الثلاثة»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
أكد فريد علي المحلل التحكيمي لقنوات أبوظبي الرياضية، أن قرار الحكم البرازيلي ساندرو ريتشي صحيح بإلغاء ثلاثة أهداف، موضحاً أن الهدفين الأول والثاني لريال مدريد في الدقيقتين 32 و34 غير صحيحين، بسبب وجود كريم بنزيمة في موقف تسلل ومنافسته سالم راشد لاعب الجزيرة في الهدف الأول، وتم اتخاذ القرار بعد استخدام تقنية الفيديو، رغم ما رافق الحالة من جدل، إثر احتساب الهدف، ثم اعتباره غير صحيح، والعودة مرة أخرى إلى إلغاء الهدف، بعد الاستعانة ب «تقنية الفيديو» واعتبار بنزيمة في موقف تسلل، وهذا هو القرار الصحيح، مشيراً إلى أن الهدف الثاني الملغى للريال أيضاً في الدقيقة 34 بسب دفعة من رونالدو لمحمد عايض.
وأوضح فريد علي أن الشوط الثاني شهد إلغاء الهدف الثاني لمصلحة الجزيرة في الدقيقة 47 بداعي التسلل على بوصوفة وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو أيضاً للمرة الثانية في اللقاء، إلى جانب قرار المساعد الثاني مارسيلو فان جاس، وقال: التعاون كان إيجابياً بين الطاقم التحكيمي في إدارة أحداث المباراة بالطريقة المناسبة، خصوصاً أن تقنية الفيديو جيدة ومن الأمور المساعدة في مساعدة الأطقم التحكيمية على اتخاذ القرارات الصحيحة أثناء المباريات.
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