فريد علي: قرار الحكم صحيح بإلغاء «الأهداف الثلاثة»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

أكد فريد علي المحلل التحكيمي لقنوات أبوظبي الرياضية، أن قرار الحكم البرازيلي ساندرو ريتشي صحيح بإلغاء ثلاثة أهداف، موضحاً أن الهدفين الأول والثاني لريال مدريد في الدقيقتين 32 و34 غير صحيحين، بسبب وجود كريم بنزيمة في موقف تسلل ومنافسته سالم راشد لاعب الجزيرة في الهدف الأول، وتم اتخاذ القرار بعد استخدام تقنية الفيديو، رغم ما رافق الحالة من جدل، إثر احتساب الهدف، ثم اعتباره غير صحيح، والعودة مرة أخرى إلى إلغاء الهدف، بعد الاستعانة ب «تقنية الفيديو» واعتبار بنزيمة في موقف تسلل، وهذا هو القرار الصحيح، مشيراً إلى أن الهدف الثاني الملغى للريال أيضاً في الدقيقة 34 بسب دفعة من رونالدو لمحمد عايض.

وأوضح فريد علي أن الشوط الثاني شهد إلغاء الهدف الثاني لمصلحة الجزيرة في الدقيقة 47 بداعي التسلل على بوصوفة وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو أيضاً للمرة الثانية في اللقاء، إلى جانب قرار المساعد الثاني مارسيلو فان جاس، وقال: التعاون كان إيجابياً بين الطاقم التحكيمي في إدارة أحداث المباراة بالطريقة المناسبة، خصوصاً أن تقنية الفيديو جيدة ومن الأمور المساعدة في مساعدة الأطقم التحكيمية على اتخاذ القرارات الصحيحة أثناء المباريات.

وأضاف: الاتحاد الدولي يسعى لكل ما يمكن أن يحقق العدالة في المباريات، لأن التحكيم أصبح من العوامل المؤثرة والمهمة في الملاعب، وجميع الدوريات والمسابقات على مستوى العالم، وربما أكثر ما يحيط بهذه الخطوة من انتقادات أنها تستغرق بعض الوقت، قبل اتخاذ القرار التحكيمي بوجود شكوك حول قرار محدد، والمؤكد أن «الفيفا» يمكن أن يجد الحلول المناسبة لهذا الأمر مستقبلاً، من خلال البحث عن الطريقة المناسبة لتسريع اتخاذ القرار المرتبط ب «تقنية الفيديو»، حتى تبدو المتعة الكروية حاضرة في المباريات، لأن معظم المتابعين لها يعتقدون بأن تأخير اللعب أو توقفه لاتخاذ قرار تحكيمي من شأنه أن يؤدي إلى تأثيرات في أجواء المباراة ومتعتها، كما أن تطابق قرارات الحكم مع تقنية الفيديو يمنحه الثقة المطلوبة وهو ما يعزز مردوده التحكيمي خلال المباريات.