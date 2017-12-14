عبدالله بن زايد يشهد المباراة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد المباراة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وقدم سموه واحدة من أبهى الصور الجميلة التي تعكس التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب، حينما جلس في المدرجات بين الجماهير وقام بتشجيع الجزيرة ممثل الوطن في المحفل العالمي.

وجاء الحضور العفوي لسموه بين الجماهير، ليقدم نموذجاً جديداً في التواضع من القيادة، التي تعد القدوة دائماً في ضرب أروع الأمثلة لنا في حب الوطن.

وتفاعل سموه مع عدد من لقطات المباراة، وتحديداً، حينما سجل رومارينيو هدفاً للجزيرة انتهى عليه الشوط الأول، حيث جاءت الفرحة من سموه وسط أبناء الشعب الذين التفتوا معه لتبادل التهنئة.

كما حضر المباراة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة ، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة، ومعالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وفهد النيادي مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، والحكم الإيطالي الشهير كولينا، وخواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، والأسطورة الهولندي فان باستن.