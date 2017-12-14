مباراة بطولية لـ «جزيرة الخيال» أمام الريال

مصطفى الديب (أبوظبي)
ليلة من الخيال.. الجزيرة عقد الريال قهر الأبطال في رواية المونديال
إنه فخر أبوظبي صانع التاريخ الذي تقدم على أبطال أوروبا وكان الأقرب للفوز في كثير من الأوقات.
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لعب تين كات «الثعلب الماكر» على كرة واحدة هجمة مرتدة كانت بمثابة لدغة العقرب التي طرحت الملكي أرضا في الدقيقة 41 من تمريرتين بين بوصوفة ورومارينيو في قلب منطقة الجزاء أودعها رومارينيو لتهتز الشباك وتصرخ الآهات في المدرجات من جماهير الإمارات وفي الجهة الأخرى لم تملك جماهير الريال إلا المشاهدة والدهشة واحترام الجزراوي والذي جاء من كوكب الخيال.
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