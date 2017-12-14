مباراة بطولية لـ «جزيرة الخيال» أمام الريال

مصطفى الديب (أبوظبي)

ليلة من الخيال.. الجزيرة عقد الريال قهر الأبطال في رواية المونديال

إنه فخر أبوظبي صانع التاريخ الذي تقدم على أبطال أوروبا وكان الأقرب للفوز في كثير من الأوقات.

سطر «فخر أبوظبي» التاريخ بعد أن خسر بهدفين مقابل هدف واحد، وتقدم بهدف رومارينيو حتى الدقيقة 62 عندما سجل البرتغالي رونالدو هدف التعادل لريال مدريد وأضاف جاريث بيل الهدف الثاني في الدقيقة 81 ، ليتأهل النادي الملكي للمباراة النهائية وياجه جريميو البرازيلي السبت المقبل ، بينما يلعب الجزيرة على المركز الثالث مع باتشوكا المكسيكي .

لعب تين كات «الثعلب الماكر» على كرة واحدة هجمة مرتدة كانت بمثابة لدغة العقرب التي طرحت الملكي أرضا في الدقيقة 41 من تمريرتين بين بوصوفة ورومارينيو في قلب منطقة الجزاء أودعها رومارينيو لتهتز الشباك وتصرخ الآهات في المدرجات من جماهير الإمارات وفي الجهة الأخرى لم تملك جماهير الريال إلا المشاهدة والدهشة واحترام الجزراوي والذي جاء من كوكب الخيال.