نيويورك تعدل خططها الأمنية مع قرب احتفالات العام الجديد

نيويورك، دكا (وكالات)

قررت شرطة نيويورك تعديل الخطط الأمنية لاحتفالات العام الجديد التي يحضرها مئات الآلاف في ميدان تايمز سكوير، بعد التفجير الانتحاري الفاشل الذي استهدف محطة مترو أنفاق في مانهاتن.

وقال نائب مفوض الشرطة لشؤون المخابرات ومكافحة الإرهاب جون ميلر، إن الشرطة سوف تجري مراجعة فورية، وأخرى متعمقة للحادثة التي وقعت الاثنين لاكتساب خبرات عن كيفية التعامل مع هذا النوع من الهجمات، وأضاف «أعتقد أن تلك هي المرة الأولى التي نشهد فيها فردا يعتزم تنفيذ تفجير انتحاري في وسيلة مواصلات مكتظة ويتمكن بالفعل من تشغيل القنبلة..لذلك سنتفحص الأمر بعناية». وتابع أن خطة الترتيبات الأمنية خلال احتفالات العام الجديد ستأخذ في الاعتبار أيضا هجمات أخرى مثل الذي نفذه قناص في لاس فيجاس في الأول من أكتوبر ما أسفر عن مقتل 58 شخصاً، وإصابة أكثر من 500 آخرين.

ووجهت محكمة اتحادية الثلاثاء اتهامات بالإرهاب لرجل من بنجلاديش يدعى عقائد الله يبلغ من العمر 27 عاما لتفجيره قنبلة أنبوبية في نفق للمشاة تحت تايمز سكوير. وقال مسؤولون، إن المواد الكيميائية داخل القنبلة اشتعلت، لكن القنبلة لم تنفجر مما قصر الإصابات الناجمة عن التفجير على منفذ الهجوم وثلاثة من المارة.

وقال ميلر إن سكان وزائري نيويورك سيلاحظون انتشار الشرطة بأعداد أكبر في وسائل المواصلات العامة والأماكن التي تشهد تجمعات، لكنه لم يفصح عن إجراءات إضافية محددة.

وأظهرت وثائق قضائية أن المتهم كتب «ترامب فشلت في حماية دولتك» في منشور على «فيسبوك» صباح يوم الهجوم. وقال المحامي الأميركي جون اتش كيم في مؤتمر صحفي للإعلان عن توجيه الاتهام إلى عقائد الله، إنه تم العثور على جواز سفر به تحذير تقشعر له الأبدان في مكان الهجوم. وأضاف، «إن المتهم أخبر مسؤولي الشرطة أنه بدأ في البحث عن كيفية صنع قنابل منذ نحو عام، ونفذ الهجوم جزئياً بسبب سياسات الحكومة الأميركية في الشرق الأوسط.

من جهته، قال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة بنجلاديش منير الإسلام، إن بلاده لم تعثر على أي أدلة تربط المتهم عقائد الله بمتشددين في بنجلاديش، وأضاف، «جمعنا أدلة ومعلومات من أفراد أسرته، زوجته ووالدها ووالدتها..لم نجد في بنجلاديش أي صلة أو لم نتمكن من تحديد أي شركاء كانت لهم أو ما زالت لهم صلة بجماعات إرهابية».

وتابع«أن عقائد الله، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 2011، عاد إلى بنجلاديش لزيارة أسرته في سبتمبر، وقضى أغلب وقته في المنزل مع طفله البالغ من العمر ستة أشهر دون أن يختلط أو يلتقي بأي من أقاربه أو أصدقائه في البلاد، ونبحث حالياً عن معارف له ممن ارتادوا الكلية أو المدرسة معه، ولم نعثر على أي منهم بعد».