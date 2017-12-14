واشنطن تعرض على بيونج يانج «حواراً غير مشروط»!

عواصم (وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة أمس استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية من دون شروط مسبقة، مؤكدة في الوقت نفسه استعداد الجيش الأميركي للرد على أي تهديد. فيما رد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتقليد أوسمة لعلماء ومسؤولين ساهموا في تطوير الصاروخ (هواسونج-15) الباليستي العابر للقارات، متعهدا تطوير المزيد من الأسلحة لجعل بلاده «أقوى قوة نووية في العالم».

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال مؤتمر صحفي في واشنطن «إنه ليس من الواقعي القول سنتحاور معكم فقط إذا أتيتم إلى طاولة المفاوضات وانتم مستعدون للتخلي عن برنامجكم النووي..انهم استثمروا كثيرا في هذا البرنامج». وأضاف «نحن مستعدون للتحاور عندما تريد كوريا الشمالية التحاور، ونحن مستعدون لعقد أول اجتماع من دون شروط مسبقة». وتابع قائلا «لنجتمع فقط ونتحدث عن الطقس لو أردتم أو حول ما إذا كانت طاولة الحوار ستكون مربعة أم مستطيلة إذا كان هذا ما يثير حماستكم، لكن على الأقل لنلتق وجها لوجه وبعدها سنتمكن من وضع خريطة طريق حول الاتجاه الذي نريد سلوكه».

وأشار تيلرسون إلى غياب الشروط المسبقة خلال جلسة أسئلة وأجوبة، لكنه ذكر بأن الهدف الأميركي لا يزال الحصول، مهما كان الثمن، على تخلٍ يمكن التحقق منه من قبل كوريا الشمالية عن السلاح النووي، وقال «سأواصل الجهود الدبلوماسية حتى التخلي عن القنبلة الأولى»، مشيرا إلى أنه واثق بنجاح حملة الضغوط الدولية التي تهدف إلى فرض عقوبات وعزل بيونج يانج.

وأضاف «لدينا حضور عسكري قوي خلفنا، وفي حال اتخذت كوريا الشمالية خيارات خاطئة، نحن مستعدون عسكريا»، مشددا على أن الولايات المتحدة ببساطة لا يمكن أن تقبل امتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية».