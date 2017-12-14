وزير خارجية قطر يتسلم شكوى حقوقية دولية

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، سلم صباح أمس رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عبدالرحمن نوفل والناشطة الحقوقية الكسندرا جون شكوى حقوقية دولية إلى وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عبر سفير دولة قطر في النمسا.

وتتعلق الشكوى بتقرير أعدته خمس منظمات حقوقية دولية ويتكون من اثنين وأربعين صفحة عن الممارسات التعسفية المتمثلة بسحب جنسيات آلاف القطريين من قبل سلطات الدوحة.

وكان التقرير صدر بالتعاون ما بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات والشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان. وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا وبريطانيا عبدالرحمن نوفل إن التقرير سلم صباح أمس للسفارة القطرية بمناسبة 10 ديسمبر «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، وصدر التقرير بعد عقد ممثلي المنظمات الخمس منتدى دوليا شارك فيه عدد من ممثلي منزوعي الجنسيات في قطر ولفيف من الخبراء والمختصين في القانون الدولي.

وأكد نوفل أن المنتدى ناقش الموضوع الحقوقي بكل الجوانب القانونية والإنسانية وهو ما جعله منبراً دولياً هاماً لتسليط الضوء على قضية منزوعي الجنسية في قطر والبالغ عددهم 5266 لأسباب تتنافى مع التشريعات الوطنية والدولية.

كما أكد نوفل أن التقرير الذي وجه أمس إلى وزير خارجية قطر سيرفع كوثيقة وشكوى ضد دولة قطر إلى الاجتماع القادم لمجلس حقوق الإنسان بجنيف الدورة 37 في شهر مارس القادم.

يذكر أن نزع الجنسية تعسفاً في قطر شمل 5266 قطرياً من كل الأعمار ومن الجنسين، وأن قطر تعتبر من الدول الخمس العالمية الأولى المنتهكة لحقوق شعبها.