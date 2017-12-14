وزير خارجية قطر يتسلم شكوى حقوقية دولية

أبوظبي (الاتحاد)
تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، سلم صباح أمس رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عبدالرحمن نوفل والناشطة الحقوقية الكسندرا جون شكوى حقوقية دولية إلى وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عبر سفير دولة قطر في النمسا.
وتتعلق الشكوى بتقرير أعدته خمس منظمات حقوقية دولية ويتكون من اثنين وأربعين صفحة عن الممارسات التعسفية المتمثلة بسحب جنسيات آلاف القطريين من قبل سلطات الدوحة.
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وأكد نوفل أن المنتدى ناقش الموضوع الحقوقي بكل الجوانب القانونية والإنسانية وهو ما جعله منبراً دولياً هاماً لتسليط الضوء على قضية منزوعي الجنسية في قطر والبالغ عددهم 5266 لأسباب تتنافى مع التشريعات الوطنية والدولية.
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يذكر أن نزع الجنسية تعسفاً في قطر شمل 5266 قطرياً من كل الأعمار ومن الجنسين، وأن قطر تعتبر من الدول الخمس العالمية الأولى المنتهكة لحقوق شعبها.