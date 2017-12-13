تونس: إيقاف «تكفيري» بحوزته طائرة دون طيار

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية تمكّنت من حجز طائرة دون طيار نوع «درون» لدى عنصر تكفيري. وأكدت الداخلية أمس، في بيان لها أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجهة نابل (جنوب شرقي العاصمة)، تمكّنت من حجز الطائرة وإيقاف العنصر التكفيري الذي سبق له التورط في قضية ذات صبغة إرهابية.

وأضاف البيان، أن الموقوف كان ينوي التفريط في الطائرة بالبيع، مشيرا إلى أنه وباستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل بحجز الطائرة، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن العنصر التكفيري. وفي بيان آخر، أفادت الداخلية، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بجهة القصرين، وسط غربي البلاد، تمكنت مساء أمس الأول من إلقاء القبض على كهل تبين أنه يقدم الدعم اللوجستي لعناصر إرهابية متحصنة بجبال محافظة سيدي بوزيد، المجاورة.

ووفقا للبيان، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 49 عاماً، واعترف بما نسب إليه، وباستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين باحتجازه ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها «الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وتقديم الدعم اللوجستي للمجموعات الإرهابية».