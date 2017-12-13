غارة أميركية تستهدف «شاحنة متفجرات» خارج مقديشو

واشنطن (أ ف ب)

أعلن مسؤولون في واشنطن، أن القوات الأميركية شنت غارة جوية استهدفت أمس الأول سيارة مفخخة خارج مقديشو، بعد أن اعتبرتها تمثل «تهديداً» للعاصمة. وتأتي الضربة الجوية التي وقعت على بعد 65 كيلومتراً جنوب شرق مقديشو بعد مقتل 512 شخصا في تفجير هائل لشاحنة في العاصمة الصومالية في أكتوبر الماضي.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا في بيان، إنه و«بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية في الصومال، نفذت القوات الجوية الأميركية في ساعات الصباح الأولى في 12 ديسمبر ضربة جوية ضد عربة محمّلة بمتفجرات محلية الصنع تابعة لحركة الشباب الإرهابية». وأضاف البيان «هذه الضربة تدعم القوات الشريكة لنا عبر التخلص من تهديد وشيك يستهدف سكان مقديشو». وقالت قيادة افريقيا إن تقديراتها تشير إلى عدم سقوط أي ضحية مدنية جراء الضربة.