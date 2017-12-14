روسيا مستعدة لبحث تخفيف حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

موسكو ، بنغازي(وكالات)

أعلنت الخارجية الروسية أمس، استعدادها للنظر في تخفيف حظر تصدير السلاح إلى ليبيا. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف القول، إن رفع الحظر عن ليبيا «ليس عملية طويلة»، وأشار في الوقت نفسه إلى أن «الإطار الزمني يعتمد على تطورات الوضع». وقال رئيس الوزراء في حكومة الوفاق بطرابلس فائز السراج هذا الشهر إنه يأمل في تخفيف حظر على السلاح تفرضه الأمم المتحدة بحيث تستثنى منه بعض أفرع الجيش، وللحكومة الليبية أن تستورد أسلحة ومعدات مرتبطة بها بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تشرف على الحظر الذي تقرر عام 2011.وفي بنغازي استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة أبو القاسم حفتر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا موشايد.وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أمس: «إن اللقاء جرى بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي». وأشار مكتب الإعلام بالقيادة إلى أنَّ اللقاء بحث المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، ولتبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن.

يذكر أنَّ المشير خليفة حفتر زار أمس الأول، العاصمة الإيطالية (روما)، والتقى وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو.