الإمارات تشارك بورشة عمل عربية حول مواجهة الإرهابيين الأجانب

القاهرة (وام)
تشارك الإمارات في «ورشة العمل العربية الثالثة بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب»، التي بدأت أمس الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت عنوان «استغلال المقاتلين الإرهابيين الأجانب لوسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات لتجنيد مقاتلين جدد..المخاطر والتحديات».
وأكد السفير فاضل جواد - الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية أهمية الورشة التي تعقد في وقت مهم وحساس يمر به العالم عامة والمنطقة العربية خاصة في ظل تنامي التنظيمات الإرهابية ومن المستقر عليه أن التعاون القضائي والأمني على المستويين العربي والدولي للتصدي لمثل هذه الظاهرة أصبح ضرورة قصوى.
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وأعرب عن أمله في أن تسهم الورشة في تعزيز الفهم القانوني والقضائي للتهديد الذي تشكله ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في المنطقة العربية.
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ويشارك في الورشة الدول العربية الأعضاء، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية ومنها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وخبراء متخصصين في مجال مكافحة استغلال الإرهابيين لوسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت إلى جانب مؤسسات أكاديمية وهي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة عين شمس وجامعة القاهرة والمركز العربي للوعي بالقانون.