خادم الحرمين: فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

الرياض (وكالات)

شدد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا إلى الحل السياسي للخروج من أزمات المنطقة وحل قضاياها، مؤكداً عزمه على مواجهة الفساد بالعدل والحزم.

وقال الملك سلمان في خطاب افتتح به أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، إن في مقدمة قضايا المنطقة القضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن للمملكة دوراً مؤثراً في المنظمات الإقليمية والدولية وتحظى بتقدير إقليمي وعالمي مكنها من عقد قمم تاريخية شارك فيها عدد كبير من قادة الدول وأسست لعمل مشترك يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأوضح أن المملكة واصلت دورها الريادي الفاعل في التصدي لظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وأعرب عن استنكار المملكة وأسفها الشديد للقرار الأميركي بشأن القدس لما يمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف المجتمع الدولي وتأييده. وشدد الملك سلمان على أن المملكة تعمل مع حلفائها لمواجهة نزعة التدخل في شؤون الدول الداخلية، وتأجيج الفتن الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين وتسعى إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش وتعمل على رفع المعاناة عن الشعوب.