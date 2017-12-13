أمين مفتاح كنيسة القيامة يرفض استقبال بينس



تاريخ النشر: الخميس 14 ديسمبر 2017 القدس المحتلة (وكالات) أكدت تقارير متطابقة من القدس المحتلة، أن أمين مفتاح كنيسة القيامة أديب جودة الحسيني، أعلن أمس رفضه استقبال نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، أثناء زيارته المرتقبة للقدس على خلفية قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارته إليها من تل أبيب. ونقلت وسائل إعلام عن الحسيني تأكيده في بيان: «أنا أمين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة وحامل ختم القبر المقدس.. أرفض رفضاً تاماً استقبال نائب الرئيس الأميركي مايك بينس في الكنيسة، ولن أتواجد بتاتاً فيها عند زيارته لها». وأضاف الحسيني: «نستنكر قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. ونقول له لا يعقل أن من لا يملك يعطي لمن لا يستحق».