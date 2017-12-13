موسكو تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة

موسكو (وكالات)

أعربت وزارة الخارجية الروسية أمس، عن قلقها إزاء زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بعد القرار الأميركي بشأن القدس، ودعت إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي لها «موسكو تنظر بقلق جدي إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة، التي تسببت بها الخطوة المعروفة للإدارة الأميركية بشأن القدس».

وأضافت «نحن على قناعة بأن الخروج من الحلقة المفرغة للعنف والتوتر يكون فقط عبر استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع على أساس القرارات المعروفة للمجتمع الدولي».