جيش الاحتلال يسمي الأسرى الجدد بـ «معتقلي ترامب»

القدس المحتلة (وكالات)

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تزايد معدلات الاعتقال التي تجريها القوات الإسرائيلية بحق عشرات الفلسطينيين في مختلف المحافظات، حيث تخطت الاعتقالات الـ 230 حالة في أقل من أسبوع. وقالت الهيئة في بيان أمس، إن «ارتفاع أعداد المعتقلين اقترن بازدياد تعرضهم لواحد أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة الحاطة بالكرامة، من قبل قوات الاحتلال، خلال عمليتي الاعتقال والتحقيق». ونقلت الهيئة إفادات لمعتقلين تمت زيارتهم من قبل محاميها، في عدد من مراكز التوقيف، أنهم تركوا بلا ماء أو طعام أو أغطية لـ 24 ساعة، ولم يعطوا المصابين منهم أي علاجات أو مسكنات.

وأوضح عدد من المعتقلين الجدد في المركز التوقيف المسمى «عتصيون» أن المحققين والسجانين أطلقوا عليهم اسم «معتقلو ترامب»، في إشارة إلى اعتقالهم لرفضهم لقرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

وبينت الهيئة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث إن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولم تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم.