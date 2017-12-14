قمة لرؤساء البرلمانات العربية اليوم لبلورة موقف بشأن القدس

جمال إبراهيم، ساسي جبيل، وكالات (عواصم)

يستضيف البرلمان المغربي اليوم، قمة لرؤساء مجالس الشورى والبرلمانات العربية في دورة استثنائية، على خلفية التطورات المتعلقة بوضع القدس الشريف. وقال البرلمان المغربي في بيان أمس، إن الدورة الاستثنائية ستخصص لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارته إليها. وأضاف أن المباحثات ستتمحور حول بلورة «موقف محدد يرقى إلى مستوى التحديات الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية».

من جهته، أوصى اتحاد إذاعات الدول العربية أمس، بدعم مدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. وقال محمد العواش وكيل وزارة الإعلام الكويتية لشؤون التخطيط، رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية والتلفزيون الحكوميين، في ختام الدورة 37 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية، إن «الاتحاد الذي يضم كل الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية، سيتحمل مسؤولياته ويتحرك لدعم مدينة القدس باعتبارها عاصمة أبدية لفلسطين». وأضاف «سنشكل وفداً رفيع المستوى بقيادة رئيس الاتحاد لزيارة مدينة القدس والتعبير عن الرفض للقرار الأميركي إضافة إلى تنظيم بث مشترك بين الهيئات العربية في يوم إعلامي أطلقنا عليه (يوم القدس) في17 من ديسمبر الجاري للدفاع عن القضية الفلسطينية».

من جهة أخرى، طالب معتصمون أردنيون أمام السفارة الأميركية بعمّان، بإغلاق البعثة احتجاجاً على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال. كما طالب المعتصمون بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، وأكدوا على عروبة القدس، داعين إلى تكاتف الجهود العربية والإسلامية لمواجهة قرار ترامب «غير القانوني». وبدورها، حذرت السفارة الأميركية رعاياها في الأردن من احتمالية تحول الاحتجاجات إلى عدوانية، معلنة إغلاق نافذة تسليم الجوازات بالتزامن مع إعلان أحزاب أردنية عن إقامة اعتصام حاشد أمام السفارة.

بالتوازي، وقعت 40 منظمة تونسية وعربية وعالمية، بياناً مشتركاً ضد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. وأعلنت تلك المنظمات رفضها التام للقرار الأميركي باعتباره يمثل خطراً على السلم والأمن بالمنطقة، وانتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للنظام والشرعية الدولية، مشيرة بصفة خاصة إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واحترام حقوقه الأساسية والإنسانية. من ناحية ثانية،

تم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الإعلان عن تأسيس ائتلاف مدني وسياسي باسم «توانسة من أجل فلسطين»، بهدف إعادة إحياء القضية الفلسطينية وجعلها في صدارة أنشطة الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني.