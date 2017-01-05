حاكم الشارقة يدعو إلى التعجيل بإنجاز المعجم اللغوي العربي التاريخي

الجزائر (الاتحاد)

دعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، إلى التعجيل بإنجاز المعجم اللغوي العربي التاريخي، وأعلن عن دعمه للفكرة مادياً ومعنوياً من أجل إعداده في أقرب الآجال، معلناً أن هذا الإنجاز هو حلم يراوده منذ أمد طويل.

جاء ذلك، في كلمة لسمّوه ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة محمد صافي المستغانمي، ضمن مؤتمر المجامع اللغوية والعلمية الذي انطلقت دورته الـ 47 صباح أمس الأربعاء في العاصمة الجزائر، ويستمر لغاية السابع من الشهر الجاري.

وجاء في كلمة صاحب السمو حاكم الشارقة: «إنَّ اللّغةَ العربيّةَ أرقى اللّغات وأسماها وأجلُّها وأعلاها، وزادها طيبةً وعُذوبةً أنَّ القرآنَ بها يُتلى، وأنَّ الأذانَ بها يُرْفَعُ، وأنَّ الصّلواتِ بها تُفتَتَحُ وتُختَتَم، منذ فجر الإسلام، دُوّنت بها العلوم، واستخدمتها شعوبٌ، واتّخذتها لغة العلوم والثّقافة والفنون والآداب».

ولفت سموّه إلى ضرورة النظر في قضايا اللغة العربية المعاصرة، وقال: «إنَّ الآمالَ لمعقودةٌ عليكم، وأنتُم أهلُ العربيّة وحُماتُها وحُرّاسُها، أن تتدارسوا شؤونها، وأن تضعوا أمام الأجيال برامجَ ومشاريعَ عمليّةً تُيسّرُ سُبُلَ استعمالها وتوظيفها والتّحدّث بها. وأنا أشدُّ على أيديكم جميعاً أن تستفيدوا مِن كلّ ما هو جديدٌ في المجال التّكنولوجي والرّقمي لخِدمة هذه اللّغة الغرّاء.علينا أن ننفتحَ على الآخرين ونستفيد من الأساليب العلميّة التي خدموا بها لغاتهم، علماً أنَّ العربيّةَ أوسعُ وأشملُ وأجملُ وأدقّ في ألفاظها وتعابيرها، وأساليبها، وأصواتها، وإيقاعها».