20 عازفاً بوسنياً على بيانو واحد لدخول «جينيس»

ساراييفو (أ ف ب)

عزف ثمانية عشر مراهقا بوسنيا وأستاذاهم للموسيقى، أمس الأول الثلاثاء، على آلة البيانو نفسها في وضعيات مختلفة جلوسا أو وقوفا أو القرفصاء، لتحطيم رقم قياسي في موسوعة «جينيس».

وبعد تدريب لثلاثة أشهر، عزف هؤلاء الشباب مقطوعة «جالو مارش» لألبير لافينياك (1846-1916) في المكتبة الوطنية في ساراييفو التي تعرضت لحريق خلال الغارات في مطلع الحرب الأهلية المحلية (1992 - 1995) وأعيد بناؤها بعد 22 عاما.

وكان كل واحد منهم يستخدم يدا واحدة. ولا يزال يتعين المصادقة رسميا على هذا الرقم القياسي. والرقم الحالي مسجل منذ أكتوبر 2014 من 18 شابا إيطاليا.

وجمع هذا المشروع تلامذة بين التاسعة والخامسة عشرة عاماً من جانبي ساراييفو الكرواتي-المسلم والصربي. وفي بلد لا يزال يشهد انقساما كبيرا، يشكل هذا الحفل «رسالة سلام ومحبة ووحدة»، بحسب أستاذة الموسيقى ايفا باسيتش، التي أدارت التحضيرات.

هذا العمل المؤلف أساسا لتأديته من أربعة أشخاص تم تكييفه من الموسيقي البوسني جورجي يوفانتشيتش ليصبح بالإمكان عزفه من عشرين شخصا.

وأوضح جورجي يوفانتشيتش أن «المعيار الواجب احترامه هو العزف لخمس دقائق على الأقل وبأن تكون خلال هذه الدقائق الخمس هناك عشرون يدا على آلة البيانو». وقالت ايفانا ساغولي وهي تلميذة في الرابعة عشرة من العمر «في البداية كان الأمر صعبا للغاية لأنه كان علينا أن نجد جميعا مكانا حول البيانو، لكن اليوم، بعد ثلاثة أشهر من التمارين، أشعر بالفخر بما أنجزناه».