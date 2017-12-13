«زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرع «أدب الطفل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، أمس، عن القائمة الطويلة لفرع «أدب الطفل»، لدورتها الثانية عشرة (2017-2018). واشتملت القائمة على ثلاثة عشر عملاً من أصل 135 مشاركة، ينتمي مؤلفوها إلى 16 دولة عربية، معظمها من لبنان والسعودية ومصر والأردن وسوريا.

وتشمل القائمة الطويلة على ثلاثة إصدارات من أكاديمية إنترناشونال- لبنان هي «من لبس ثياب سنجوب؟» لمؤلفته سلمى عطالله من لبنان- 2017، وكتاب «الذئب والصدى» للمؤلف حسن عبد الله من لبنان- 2017 ، وكتاب «صمتُ هادي» لـمؤلفته اللبنانية رانيا زبيب ضاهر- 2017.

بالإضافة إلى الأعمال التالية: «كوخ نعمت» للكاتبة اللبنانية وفاء الحسيني ومن منشورات دار كتاب سامر- بيروت 2017، و«العملاق العملاق هنا وهناك» للكاتبة اللبنانية رانيا زغير والصادر عن الخياط الصغير- بيروت 2016، و«المصباح والزجاجة» للكاتب المصري عمرو العادلي والصادر عن دار الرواق – القاهرة 2017، و«في بلاد الله الواسعة» للكاتبة اللبنانية بسمة الخطيب ومن منشورات دار الآداب 2017، و«أنا سلمى» للكاتبة السورية لينا هويان الحسن والصادر عن حكايا- بيروت 2017. و«مغامرة عجيبة غريبة» للكاتبة الأردنية تغريد النجار، والصادر عن دار السلوى- الأردن 2017، ورواية للناشئة بعنوان «لم أكن أتوقع» للكاتب الأردني راشد عيسى والصادرة عن دار دجلة- الأردن 2017، و«جدائل خضراء» للكاتب السوري مهند العاقوص، من منشورات كلمات- الإمارات 2017، و«الدينوراف» للكاتبة الإماراتية حصة المهيري، من منشورات دار الهدهد- دبي 2017، وأخيراً «كتاب التساؤلات» للكاتبة السعودية داليا عبدالله التونسي ومن منشورات دار أروى – جدة 2016.