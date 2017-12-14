هؤلاء يصنعون الفارق في الدقائق الحاسمة!

أنور إبراهيم (القاهرة)
أكثر ما يسعد أي مدرب بكرة القدم في العالم كله، أن يضم فريقه لاعباً مهاجماً لا يشارك كأساسي إلا في حالات نادرة، ولكنه يعتبر في الوقت نفسه «بديلاً سوبر» و«ورقة رابحة» يدفع بها في شوط المباراة الثاني، وربما في الدقائق الأخيرة منه ومع ذلك يصنع الفارق ويسجل هدفاً أو أكثر يحسم به المباراة لصالح الفريق أو ينقذه من خسارة أو تعادل.
هذه النوعية من المهاجمين الذين يطلق عليهم بعض الخبراء لقب «مهاجمي الطوارئ» موجودة بأعداد ليست قليلة في أكثر من فريق أوروبي، ومن أبرز أمثلتها المهاجم الإسباني القناص ألفارو موراتا والهداف الفرنسي أوليفييه جيرو والقناص البلجيكي ميتشي باتشواي.
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ومن جهة أخرى، أشار الموقع إلى حالة خاصة جداً هي حالة روبرتو ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وهو وإن كان المهاجم الأساسي للفريق البافاري، إلا إنه عندما اضطر للعب بديلاً في مباراة كان عائداً فيها من إصابة، نجح في تحقيق أعلى معدل تهديف للاعب بديل في مباراة واحدة لعبها مع فريقه ضد فريق فولفسبورج في الدوري الألماني «البوندسليجا» منذ أكثر من عامين وتحديداً في شهر سبتمبر عام 2015، إذ إنه وقتها سجل رقماً قياسياً غير مسبوق (5 أهداف في 9 دقائق في شوط المباراة الثاني) ودخل به موسوعة «جينيز» للأرقام القياسية.
وفي إطار ترتيب موقع جول للمهاجمين البدلاء الأكثر تهديفاً، احتل ليفاندوفيسكي المركز 12 برصيد 8 أهداف سجلها في 11 مباراة فقط لعبها كبديل مع البايرن بمعدل 38.1 هدف في المباراة الواحدة، وهو أمر لم يتكرر لأنه يعتبر المهاجم الأساسي للفريق، ولا يشارك كبديل إلا لأسباب قهرية كأن يكون عائداً من إصابة أو في حاجة إلى مزيد من الجاهزية والتأهيل.