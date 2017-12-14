هؤلاء يصنعون الفارق في الدقائق الحاسمة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أكثر ما يسعد أي مدرب بكرة القدم في العالم كله، أن يضم فريقه لاعباً مهاجماً لا يشارك كأساسي إلا في حالات نادرة، ولكنه يعتبر في الوقت نفسه «بديلاً سوبر» و«ورقة رابحة» يدفع بها في شوط المباراة الثاني، وربما في الدقائق الأخيرة منه ومع ذلك يصنع الفارق ويسجل هدفاً أو أكثر يحسم به المباراة لصالح الفريق أو ينقذه من خسارة أو تعادل.

هذه النوعية من المهاجمين الذين يطلق عليهم بعض الخبراء لقب «مهاجمي الطوارئ» موجودة بأعداد ليست قليلة في أكثر من فريق أوروبي، ومن أبرز أمثلتها المهاجم الإسباني القناص ألفارو موراتا والهداف الفرنسي أوليفييه جيرو والقناص البلجيكي ميتشي باتشواي.

موقع «جول» العالمي وضع قائمة «التوب 5» لأفضل المهاجمين «البدلاء» الذين يصنعون الفارق وينقذون فرقهم في الأوقات القاتلة والحاسمة في الشوط الثاني للمباريات، بالأهداف التي يسجلونها، وحدد ترتيبهم على أساس المواسم الخمسة الأخيرة، فجاء ألفارو موراتا الذي لعب خلال هذه الفترة لثلاثة أندية هي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني، وأخيراً تشيلسي الإنجليزي، في المركز الأول للبديل الأكثر فاعلية هجومية برصيد 21 هدفاً سجلها في 69 مباراة شارك فيها كبديل مع الفريق الذي يلعب له، بينما جاء المهاجم نيلزبيترسين لاعب فريق فرايبورج الألماني في المركز الثاني برصيد 19 هدفاً سجلها في 55 مباراة، واحتل ميتشي باتشواي لاعب تشيلسي المركز الثالث برصيد 15 هدفاً في 48 مباراة، وشغل المركز الرابع في الترتيب فقد شغله الهداف الفرنسي أوليفييه جيرو الذي لطالما أنقذ فريقه أرسنال ومدربه ومواطنه أرسين فينجر في أحلك الظروف والمواقف بتسجيله هدف التعادل أو الفوز خلال الدقائق القليلة التي يلعبها، ورصيد جيرو 15 هدفاً في 49 مباراة، وهو يتساوى بذلك في عدد الأهداف مع باتشواي، ولكنه شارك كبديل أكثر منه بمباراة واحدة.

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ويختتم قائمة «التوب 5» فرنسي آخر هو كيفين جامييرو مهاجم أتلتيكو مدريد برصيد 14 هدفاً في 57 مباراة.

ومن جهة أخرى، أشار الموقع إلى حالة خاصة جداً هي حالة روبرتو ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وهو وإن كان المهاجم الأساسي للفريق البافاري، إلا إنه عندما اضطر للعب بديلاً في مباراة كان عائداً فيها من إصابة، نجح في تحقيق أعلى معدل تهديف للاعب بديل في مباراة واحدة لعبها مع فريقه ضد فريق فولفسبورج في الدوري الألماني «البوندسليجا» منذ أكثر من عامين وتحديداً في شهر سبتمبر عام 2015، إذ إنه وقتها سجل رقماً قياسياً غير مسبوق (5 أهداف في 9 دقائق في شوط المباراة الثاني) ودخل به موسوعة «جينيز» للأرقام القياسية.

وفي إطار ترتيب موقع جول للمهاجمين البدلاء الأكثر تهديفاً، احتل ليفاندوفيسكي المركز 12 برصيد 8 أهداف سجلها في 11 مباراة فقط لعبها كبديل مع البايرن بمعدل 38.1 هدف في المباراة الواحدة، وهو أمر لم يتكرر لأنه يعتبر المهاجم الأساسي للفريق، ولا يشارك كبديل إلا لأسباب قهرية كأن يكون عائداً من إصابة أو في حاجة إلى مزيد من الجاهزية والتأهيل.