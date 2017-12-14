10 مارس البطولة الأولى لـ «الكايت سيرف» في دبي

دبي (الاتحاد)

زار الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي بدعوة من اللجنة الرياضية في النادي بغرض بحث التجهيزات والتحضيرات الجارية لتنظيم بطولة دبي للكايت سيرف الأولى في 10 مارس المقبل.

وكان في استقبال رئيس لجنة الكايت سيرف، ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، كل من محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات اللذين رحبا بالزيارة، وأكدا دور النادي في رعاية وتنظيم مختلف الأحداث البحرية، والتي تهم قطاعاً واسعاً من شباب الدولة.

وبحث الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات في الميناء السياحي بحضور ممثلي النادي وأعضاء لجنة الكايت سيرف، السبل المثلى لإنجاح المنافسات المرتقبة، وكذلك أطر التعاون المشترك بين المؤسستين في المستقبل، بما يخدم المصلحة العامة، حيث أكد الطرفان استمرار التعاون في الموسم الحالي والمواسم المقبلة.

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بالدور المتميز الذي يلعبه النادي كواحد من أفضل والوجهات الرياضية البحرية في المنطقة والخليج والإمكانيات الكبيرة والخبرات الفنية واللوجستية كواحد من أفضل الصروح لتطوير الرياضات البحرية.

وأضاف: نحن سعداء أن تكون رياضة كايت سيرف جزءاً من روزنامة النادي في موسم 2017-2018، حيث تقام منافسات بطولة دبي مارس المقبل، وهو أمر رائع ومشجع، خاصة وأن هنالك جمهوراً عريضاً يمارس هذه الرياضة في شواطئ دبي.

من جانبه، أشاد محمد عبدالله حارب بجهود الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان في تطوير رياضة الكايت سيرف في السنوات الماضية مبينا أنها بدأت تتخذ مكانة متميزة وسط الرياضات البحرية، الأمر الذي دفع مجلس إدارة النادي على إدراج الحدث في روزنامة الموسم الحالي، وإقامة بطولة دبي في شهر مارس المقبل. وأشاد حارب بتجاوب لجنة الكايت سيرف وبالرغبة الكبيرة في إنجاح التظاهرة المرتقبة والتي سوف تجتذب الكثير من الشباب في الفترة القادمة، حيث أسفر الاجتماع عن الكثير من الإيجابيات التي سوف تساعد في إنجاح الحدث.وتسلم الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان درع النادي من محمد عبدالله حارب بحضور هزيم القمزي.