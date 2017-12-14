«السرعة».. الاختبار الأول في ختام مونديال «الفورمولا-1»

أسامة أحمد (الشارقة)

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تستضيف بحيرة خالد اليوم، آخر جولات بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا- 1 ،ضمن أسبوع الشارقة للبطولات العالمية، والذي يشتمل على جائزة الشارقة الكبرى 2018 وبطولة العالم لسباقات الدراجات المائية «الأكوابايك» والذي تستمر فعالياته حتى الأربعاء المقبل حيث يدشن سباق السرعة مونديال الزوارق والذي يحدد مراكز المنطلقين في السباق الرئيس بمشاركة 20 زورقاً.

ويشهد سباق السرعة صراعاً رباعياً بين أليكس كاريلا المتصدر بـ 59 نقطة ويأتي خلفه فيليب برصيد 58 نقطة، ثم السويدي إريك ستارك برصيد 54 نقطة، وأحمد الهاملي برصيد 49 نقطة، حيث يملك «الرباعي» الفرصة من أجل صعود منصة الختام بلقب السرعة للموسم الحالي، ما يؤكد أن المنافسة ستكون قوية والإثارة عنوانها البارز للفوز بلقب الموسم للسرعة، بالإضافة إلى لقب الجولة والانطلاقة من المراكز الأولى غداً.

ويبوح «المونديال» بآخر أسراره على بحيرة خالد التي ستكشف عن هوية البطل حيث يخطط فريق أبوظبي لحسم اللقب العام، وأيضا لقب الساعة في الموسم ولقب الجولة الختامية من أجل تسجيل ثلاثية تاريخية «هاتريك».

وتبدأ أحداث سباق أفضل زمن اليوم بالاجتماع التنويري والإلزامي في الثامنة صباحا، والذي يستمر لنصف ساعة، ومن ثم تبدأ منافسات سباق الفورمولا-4 الأول بالتجارب في التاسعة صباحا، مروراً بأفضل زمن لهذه الفئة في التاسعة والنصف، ثم السباق الأول للفئة ف4 الثانية، والنصف ظهرا، فيما تبدأ أحداث الفورمولا-1 في العاشرة والربع مع التجارب الحرة، ثم الانتقال إلى السباق المخصص لتصفيات أفضل زمن، والذي يبدأ من الثالثة والنصف ظهرا، ويستمر لساعة كاملة من خلال ثلاث تصفيات مختلفة، حيث يشارك في التصفيات الأولى جميع الزوارق، ويتأهل للتصفيات الثانية اثنا عشر زورقاً، قبل الانتقال إلى التصفيات الختامية والأخيرة والتي يتأهل إليها ستة زوارق ينطلق كل واحد منها على حدة للقيام بأسرع دورة والتي تكشف عن هوية الفائزين في هذه الفئة وأصحاب الأزمنة الأسرع في سباق أفضل زمن.