أبوظبي يتصدر قمة «دولية» الإمارات للبولو

رضا سليم (غنتوت)

تصدر فريق أبوظبي بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو في نسختها السابعة عشرة التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بملاعبه تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وجاءت صدارته قبل ختام الجولة الثانية بفوزه الثاني على التوالي على حساب فريق مازيراتي بنتيجة 11-6، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، فيما نجح فريق ولفس مهرة في أول ظهور له بالبطولة من تحقيق الفوز الأول على حساب فريق ديزرت بألم بنتيجة 8-7.

وبالنتائج يعتلي أبوظبي القمة بـ6 نقاط من دون هزيمة أو تعادل، فيما تأتي بعده 3 فرق برصيد 3 نقاط، وهي ولفس مهرة في المركز الثاني، ومازيراتي في المركز الثالث، والإمارات الرابع، وتراجع ديزرت بالم للمركز الخامس والأخير من دون نقاط.

وتستأنف مباريات البطولة غداً بمواجهات جديدة، تبدأ في الرابعة عصراً بلقاء ولفس مهرة مع مازيراتي، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق الإمارات الذي يبحث عن التعويض مع فريق أبوظبي الذي يأمل في تأكيد صدارته وضمان التأهل للدور قبل النهائي.

أما عن تفاصيل مواجهة أبوظبي ومازيراتي، فقد جاءت قوية في الشوط الأول بعدما تقدم أبوظبي بهدفين عن طريق سنتياجو كرنداس نجم الفريق وباتريكو ويرد مازيراتي بهدف عن طريق جريجوري، وفي الشوط الثاني يسجل سنتياجو سوبر هاترك بعدما سجل 3 أهداف متتالية ليرفع رصيده إلى 4 أهداف ولفريقه إلى 5 أهداف، وجاء رد مازيراتي ضعيفاً بتسجيل هدف واحد عن طريق لوكاس دياز، وينتهي الشوط بتقدم فريق العاصمة 5-2، واختلف الأداء في الشوط الثالث ولم يسجل أبوظبي أي أهداف، بعدما اطمان للنتيجة فيما نجح مازيراتي في تقليص الفارق إلى هدفين عن طريق جريجوري، وينتعش مازيراتي في الشوط الرابع ويسجل 3 أهداف عن طريق فليبي هدفين ولوكاس، يرفع رصيده إلى 6 أهداف، ويلحق أبوظبي بالمباراة ويسجل هدفين وينتهي أقوى أشواط البطولة بنتيجة 7-6، وفي الشوط الخامس والأخير يضرب أبوظبي بكل قوة ويسجل 4 أهداف من دون رد ويرفع النتيجة إلى 11-6، أدار اللقاء الطاقم الدولي المكون من مارسيلو ومارتين ورافائيل، واستحق سنتياجو لاعب أبوظبي أن يكون رجل المباراة بعدما سجل 5 أهداف.

وفي المباراة الثانية استطاع فريق ولفس مهرة من خلال أول ظهور له في البطولة تحقيق الفوز الأول على حساب فريق ديزرت بألم بنتيجة 8-7 بعد لقاء متكافئ مثير بين الفريقين في أول شوطين بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، ثم 3-3 في الشوط الثاني، وتغيرت النتيجة لمصلحة فريق ولفيس الذي سجل 4 أهداف من دون رد من منافسه ديزرت بالم، ورفع النتيجة إلى 7-3، وبرغم عودة ديزرت في الشوط الرابع وتسجيل 3 أهداف إلا أنها لم تشفع له، خاصة أن كل فريق سجل هدفاً في الشوط الخامس والأخير، لتنتهي 8-7 لمصلحة فريق ولفيس.