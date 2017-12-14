466 جواداً تستعرض جمالها في قلعة الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الجمعية، تنطلق اليوم النسخة الثالثة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، في المنطقة المقابلة لقلعة الفجيرة التاريخية، وتستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة 466 خيلاً لنحو 181 مربطا ومالكاً.

وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال الترتيبات كافة لإنجاح البطولة وخروجها بمستوى النسختين السابقتين نفسه، حيث حققتا أعلى درجات التميز في الأداء من جميع النواحي.

وتنظم البطولة جمعية الخيول العربية، من خلال فرق عملها التي شرعت منذ وقت مبكر في الاعداد والتجهيز، وتجمع المنافسات نخبة من أنقى سلالات الخيول العربية تمثل العديد من الإسطبلات المحلية في الدولة، وسيتم تحكيم الخيول من خلال وقوفها وركضها على تقييمات النوع، والرأس والعنق، والجسم والتناسق، والأرجل والحركة، وذلك بواسطة نخبة من أبرز حكام المنظمة الأوروبية للخيول.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول في الرابعة مساء بشوط المهرات عمر سنة، والذي تم تقسيمه إلى سبعة أقسام هي «أ، ب، ج، د، ه، و، ز» يعقبه القسم «أ» في الشوط الثاني المخصص للمهرات عمر سنة، ويستكمل هذا الشوط في اليوم الثاني بالأقسام «ب، ج، د».