المغمورة بولينا تطيح المصنفة الأولى

دبي (الاتحاد)

حققت الروسية الشابة المغمورة بولينا موندوفا مفاجأة من العيار الثقيل في اليوم الثاني من منافسات بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات المقامة حالياً بفندق ومنتجع الحبتور جراند بالمارينا، وأطاحت المصنفة الأولى على البطولة المجرية بابوس تيميا وفازت عليها بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-5 و6-2.

وتأتي المفاجأة من أن اللاعبة الروسية بولينا موندوفا شاركت ببطاقة دعوة استثنائية وفازت بثلاث مباريات في التصفيات التأهيلية، ومن ثم نجحت في الفوز على صاحبة الخبرة العريضة والمرشحة الأولى للفوز بالبطولة، وهو ما ظهر على انفعالات مدربها الذي لم يصدق أن لاعبته أطاحت بالمخضرمة بابوس تيما في آخر شوط من المجموعة الثانية والأخيرة بعدما كادت بابوس أن تفعلها وتقلب الطاولة لو فازت في النقطتين الأخيرتين لأن فوزها بالشوط كان سيهدي لها المجموعة ليلعبا معاً مجموعة ثالثة فاصلة، وهو ما لم يحدث.

ولم تكن هذه هي المفاجأة الوحيدة في البطولة، التي شهدت أيضاً خروج السويسرية شنايدر باتي على يد البولندية ماجالينا فريش بعد خسارتها بمجموعتين دون رد، وبنتيجة 7-6 و6-1.

وتنطلق اليوم مباريات الدور ربع النهائي للبطولة على صعيد منافسات الفردي والزوجي إلى جانب الدور ربع النهائي لبطولة اللاعبين المحليين من المواطنين والمقيمين، لذلك سوف تنطلق المباريات على الملاعب الأربع في الحادية عشرة صباحاً، وقد استفادت اللجنة المنظمة للبطولة من اليوم الخميس، وهو آخر يوم دراسي قبل العطلة الأسبوعية للعب أكبر عدد من المباريات الـ36 في البطولة.

ولعل أقوى مباريات اليوم هي مباراة الرومانية بوزارنسكو المصنفة الثانية للبطولة مع المجرية دالما جفلي، ومباراة لاعبة تايبيه سو وي حاملة اللقب المصنفة الثالثة على البطولة مع السويسرية ستيفاني فوجل ومباراة الأوكرانية كوزلوفا المصنفة الرابعة على البطولة مع البلغارية فيكتوريا تيموفا ومباراة السلوفينية جاكبوفيك داليلة مع المجرية استولار فاني ومباراة السويسرية بيلندا ونظيرتها الروسية فيتاليا.

أما على صعيد منافسات الزوجي فسوف يلعب الثنائي المكون من الهولندية ليزلي كيركوف وزميلتها البلغارية ليدذيا ماروزافا، المصنف الأول للفوز بالبطولة، مع ثنائي من تايبيه شو يانج وسو وي، في حين يلتقي مع الزوجي المصنف ثانياً والمكون من السلوفينية دليلة وزميلتها الهولندية إيفا، مع الزوجي الروسي المكون من مونوفا بولينا ومواطنتها يانا سيزكوفا.