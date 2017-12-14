كوتينيو يشيد بدور كلوب في تطور مستواه

لندن (رويترز)

أشاد فيليب كوتينيو صانع لعب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالدور الذي لعبه مدربه الألماني يورجن كلوب في تطوير مستواه ومساعدته على اللعب في أكثر من مركز، ومن ثم الاضطلاع بدور أكبر في المباريات.

وكان كوتينيو (25 عاماً)، وهو برازيلي هداف ليفربول في الموسم الماضي برصيد 14 هدفاً في كل المنافسات وزاد دوره في مباريات فريقه في الموسم الحالي بعد أن تحول للعب في مركز أكثر عمقاً في الملعب.

وقال كوتينيو عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: «أعتقد أن الطريقة التي ساعدني بها على اللعب عندما لا تكون الكرة بحوزتنا وعندما نكون تحت الضغط هي طريقة مختلفة تماماً».

وأضاف كوتينيو: «لقد تغير أسلوبنا في اللعب، حاولنا التحول لأسلوب مختلف وأعتقد أن مستواي يتحسن بصورة تدريجية جراء ذلك، وأتمنى الاستمرار في التحسن».

وأوضح اللاعب البرازيلي الذي أحرز تسعة أهداف في 15 مباراة محلية وأوروبية هذا الموسم: «الآن أنا ألعب في مركز متقدم ودوماً أحاول التحسن حتى أتمكن من إحراز الأهداف وبدء الهجمات لأن موقعي يتطلب ذلك، بهذا أصبح لي دور أكبر في المباريات، وأشعر أنني تناغمت مع هذا المركز وأحببته».