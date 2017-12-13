الحصن يكسب شباب الأهلي دبي برباعية في دوري الصالات

الشارقة (الاتحاد)

سطر فريق نادي الحصن فوزاً مهماً وغالياً على شباب الأهلي دبي برباعية نظيفة، ورد الظفرة الصاع صاعين لفريق نادي مليحة، عندما بصم في شباكه بالخمسة، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كرة قدم الصالات.

تبادل تسجيل أهداف فريق الظفرة عبدالكريم جميل، وهلال عبدالله وصبري جميل وباسورا ومحمد عبدالله، وسجل هدف مليحة البرازيلي أليكس داسيلفا، ليظل صراع الهدافين قائماً بين البرازيليين باسورا هداف الظفرة برصيد 10 أهداف وأليكس داسيلفا هداف مليحة برصيد 9 أهداف.

وبهذه النتيجة، رفع فريق الظفرة رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات، وتجمد مليحة عند 5 نقاط، أدار اللقاء الثنائي أحمد السلامي، وعلي حسن كريم.

وفي المباراة الثانية التي جمعت شباب الأهلي دبي وضيفه دبا الحصن، افتتح المحترف المصري المعتز بالله التسجيل للفريق الحصناوي انتهى عليه الشوط الأول وأضاف دبا الحصن 3 أهداف متتالية في الشوط الثاني عن طريق المعتز بالله وعلي خميس راشد ووائل محمد خميس، وبهذه النتيجة يرفع فريق دبا الحصن رصيده إلى 17 نقطة متأخراً بفارق نقطة واحدة فقط من الظفرة المنفرد بالصدارة، وتجمد رصيد فريق شباب الأهلي دبي عند 6 نقاط.أدار المباراة الثنائي إبراهيم المنصوري، ويعقوب الحمادي، وتعتبر هذه الخسارة الأولى للمدرب الإسباني فيليكس الذي حل مديراً فنياً لفريق شباب الأهلي دبي بديلاً للمدرب عبدالله عبدالباسط.