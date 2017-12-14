دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي قائمة المتحدثين في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، والذي ينظمه المجلس سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والذين يتقدمهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الذي يتحدث في الجلسة الرئيسة للمؤتمر الذي يعقد هذا العام يومي 27 و28 ديسمبر الجاري في منتجع مدينة الجميرا، تحت شعار «الاستثمار الحديث في كرة القدم».

جاء ذلك، خلال الاجتماع السادس والعشرين لمجلس الإدارة، الذي عقد ظهر أمس في مقر المجلس، برئاسة مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، محمد الكمالي، أحمد الشعفار، يوسف أحمد آل رضا، صلاح أمين، مريم الحمادي، موزة المري، ليلى سهيل، أنس بوخش، كما حضر الاجتماع ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعلي المطوع مدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس.

وأكد مطر الطاير أن مشاركة جياني إنفانتينو في المؤتمر كمتحدث للمرة الرابعة، والثانية على التوالي له كرئيس للفيفا، تؤكد مكانة المؤتمر كمنصة عالمية تحرص قيادات كرة القدم وصناع القرار فيها على الحضور والمشاركة فيها سنوياً، وطرح المبادرات في مجال تطوير كرة القدم العالمية.

وقال: «في النسخة الماضية من المؤتمر، تقدم جياني إنفانتينو بالشكر إلى دبي ومبادرات محمد بن راشد العالمية، ومجلس دبي الرياضي على تنظيم هذا المؤتمر، وأعلن حرصه على المشاركة فيه سنوياً، وقال إن المؤتمر منحه الفرصة في النسخة العاشرة لعرض برنامجه الانتخابي للترشح لرئاسة الفيفا، وقد نجح في الانتخابات بالفعل، ثم تحدث في النسخة الحادية عشرة عن رؤيته لتنظيم كأس العالم بمشاركة 48 منتخبنا لمنح الفرصة لعدد أكبر من الدول للمشاركة في هذه البطولة الكبرى، وقد نجح في نيل موافقة الاتحادات الوطنية في جميع القارات خلال كونجرس الفيفا لتنفيذ هذه الزيادة بداية من كأس العالم 2026».

وأضاف الطاير: «عودة إنفانتينو مرة أخرى للتحدث في المؤتمر عن رؤية قيادة كرة القدم العالمية لتطوير اللعبة وتعزيز دور الاستثمار فيها، تؤكد أهمية المؤتمر على خارطة كرة القدم العالمية، وترقب عائلة كرة القدم العالمية لما سيطرح فيه، سواء من قبل رئيس الفيفا أو بقية المتحدثين من كبار الشخصيات من اللاعبين والمدربين والحكام وصناع القرار في الأندية والاتحادات الكروية الوطنية والقارية، كل حسب الموضوع الذي سيتحدث فيه في إطار تعزيز جانب الاستثمار في كرة القدم».

ووجه الطاير فرق العمل بتنظيم المؤتمر بالمستوى المعهود من الجودة والابتكار بما يتناسب مع عضوية المؤتمر في «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» والمكانة الدولية التي بات يحتلها، كما وجه بالإعلان عن بقية أسماء المشاركين خلال الأيام المقبلة.

وتم في الاجتماع الاطلاع على التقرير المالي عن أندية دبي الرياضية، والذي أعده المجلس وتم فيه تفصيل جوانب الصرف والإيرادات لجميع الأندية وفي مختلف القطاعات للفترة الماضية، وكذلك الموازنة للفترة المقبلة، والاطلاع أيضاً على تقرير العمل في تطوير ملاعب دبي لاستضافة مباريات كأس آسيا 2019، التي ستنظمها الدولة في يناير 2019، حيث يتم العمل حالياً على تطوير ستادي راشد في نادي شباب الأهلي دبي، وستاد آل مكتوم بنادي النصر بالتعاون مع بلدية دبي، ووفق المواصفات الفنية والهندسية التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي واللجنة العليا المنظمة للبطولة والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واطلع مجلس الإدارة على تقارير اللجان الدائمة في المجلس وفق الخطة الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة وهي: لجنة التطوير الرياضي، لجنة المرأة والرياضة، لجنة الاستثمار والمشاريع، لجنة استشراف المستقبل، ولجنة الحوكمة، كما تم الاطلاع على تقارير الفعاليات الرياضية العديدة المحلية والإقليمية والعالمية التي تم تنظيمها بدبي خلال الفترة الماضية في مختلف الرياضات، وكذلك الفعاليات الرياضية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة.