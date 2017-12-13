فحوصات للاعبين في مركز «الفيفا» الطبي

دبي (الاتحاد)

أجرى لاعبو منتخبنا الوطني فحوصات طبية شاملة بمركز الفيفا الطبي بدبي لتقييم حالتهم الصحية قبل إعلان القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الخليج «خليجي 23» بالكويت، والمتوقع الكشف عنها بعد مباراة العراق الودية يوم الأحد المقبل.

وعلى صعيد آخر شارك إسماعيل أحمد وخميس إسماعيل في تدريبات المنتخب المقامة حالياً على الملعب الفرعي بنادي الوصل، وذلك بعد شفائهما من الإصابة التي حرمتهما من الانضمام للتدريبات منذ بداية التجمع المقام حالياً، ليكون إجمالي عدد اللاعبين المشاركين حالياً 23 لاعباً بمن فيهم الثلاثي المنضم حديثاً وهو الحسن صالح وخالد جلال وعبدالرحمن علي، ولم يتبق سوى عمر عبد الرحمن «عموري»، الذي يخضع لبرنامج تأهيل وأصبح قرار مشاركته في مباراة العراق مستبعداً.

ومن المنتظر أن ينضم خماسي الجزيرة عقب نهاية مشاركتهم في مونديال ليكون إجمالي اللاعبين 29 لاعباً، وقبل السفر ستتم تصفيتهم إلى 23 لاعباً فقط يمثلون قائمة «الأبيض» في «خليجي 23».