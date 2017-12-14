عموري: في صفوف «الأبيض».. كلنا «يد واحدة»

دبي (الاتحاد)

اعترف عمر عبد الرحمن «عموري» نجم منتخبنا الوطني وفريق العين بأن المباراة الافتتاحية لـ«الأبيض» في منافسات بطولة «خليجي 23» أمام نظيره العماني ستكون هي الأصعب والأهم في مشواره بالبطولة، ومفتاح المنافسة على لقب البطولة الأهم على مستوى الخليج.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة زاكيروني على ضم «عموري» لتشكيلة المنتخب برغم خضوعه لبرنامج تأهيل لعلاجه من الإصابة في الكاحل، والتي كان قد تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه العين أمام فريق الظفرة ضمن منافسات دوري الخليج العربي، ولم يخض اللاعب فعلياً التدريبات مع بقية زملائه حتى الآن.

وقال «عموري»: «من المؤكد أن بطولة كأس الخليج هي أهم وأكبر بطولة على مستوى الخليج العربي، والمشاركة فيها تتطلب جهداً وتركيزاً من جميع المنتخبات، نظراً لما تمثله من أهمية كبرى لدى جميع الخليجيين، وهو ما ينطبق علي منتخبنا أيضاً الذي يشارك في مجموعة قوية تضم معه منتخبات السعودية والكويت وعمان، لكن ما يملكه الأبيض من مقومات تدعمه، وتجعله قادراً على المنافسة على لقبها، وأعتقد أن المباراة الافتتاحية أمام المنتخب العماني هي الأصعب والأهم والسبيل نحو المنافسة على اللقب».

واعتبر نجم منتخبنا الحائز لقب أفضل لاعب في كأس الخليج الأخيرة «خليجي 22» أن تشكيلة «الأبيض» بغض النظر عن أسماء اللاعبين فيها، سواء قدامى أو جدداً يستحقون شرف ارتداء قميص المنتخب، ويتحملون مسؤولية الدفاع عن طموحاته في «خليجي 23».

وأضاف: «من المؤكد أن الجهاز الفني بقيادة الإيطالي زاكيروني هو الأدرى باختياراته من اللاعبين وبأن هذه المجموعة هي الأفضل حالياً لتحمل المسؤولية، ووجود عناصر شابه أمر مهم وضروري، وأتمنى أن يستفيد الجدد من خبرات العناصر الكبيرة الموجودة في تشكيلة المنتخب».

وتابع: «لابد أن يعلم الجميع أننا جميعا نمثل منتخب الإمارات، سواء قدامى أو جدد، المنافسة موجودة فقط بين صفوف الفرق على صعيد المسابقات المحلية، لكننا في المنتخب تحت راية واحدة ونسير على درب واحد، ونتمنى أن نقدم مستويات مميزة ونحقق النتائج المرجوة لمنتخبنا».