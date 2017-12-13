ختام معرض كتب الفروسية

دبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات النسخة الأولى من المعرض الدولي لكتب الفروسية مساء أمس الأول في النادي الملكي للفروسية في دبي، بمشاركة خليجية وعربية ودولية من الناشرين الذين تم تكريمهم إلى جانب الشركاء والرعاة في حفل ختام رائع تضمن أيضاً تخريج 40 شخصاً من الدورة العلمية في القانون الرياضي.

وحققت الدورة العلمية القانونية المصاحبة للحدث نجاحاً كبيراً لا سيما أنها شهدت حضوراً مكثفاً من المتخصصين في القانون، لا سيما أنها تعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي.

وقام خالد آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة رفقه مصطفى علي بن أحمد عمشان الرئيس التنفيذي للنادي وسيف بن مزينة رئيس مجلس إدارة النادي، بتكريم المحاضرين في الندوة العلمية وهم الدكتور محمد أحمد علي فضل الله مستشار إدارة الرياضة بالهيئة العامة للرياضة، والذي ناقش على مدار 3 أيام محاضرته تحت عنوان «محكم رياضي معتمد».

وكرمت اللجنة المنظمة أيضاً المستشارة منى خليفة الشامسي متخصصة في الأنظمة والتشريعات الرياضية في الفروسية رئيسة لجنة فروسية المرأة لدول مجلس التعاون والتي سلطت الضوء في الدورة على «آليات فض المنازعات في رياضة الفروسية»، كما تم تكريم الدكتور شمس المعارف بخيت المستشار القانوني بمجلس دبي الرياضي الذي قدم محاضرة بعنوان (الحوكمة الرياضية).

وقام النادي الملكي أيضاً بتكريم الزميل بهاء الدين عطا من صحيفة البيان تقديراً لجهوده المتفانية في خدمة رياضة الفروسية عبر تغطيته لمختلف الأحداث منذ انطلاق مشواره الصحفي البالغ نحو 40 عاماً، وأعرب مصطفى علي بن أحمد عمشان عن سعادته بنجاح الفعاليات، وقال: النادي الملكي استطاع خلال فترة وجيزة أن يقدم عدد كبير من المبادرات والفعاليات المبتكرة في عالم الفروسية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من ذلك هو خدمة الفروسية ونشر علومها لجميع الراغبين.