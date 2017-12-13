كأس جميرا للقدرة يجمع النخبة في سيح السلم اليوم

محمد حسن (دبي)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في السابعة صباح اليوم، سباق كأس جميرا للقدرة لمسافة 120 كيلومترا، بمشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات من مختلف إسطبلات وأنديه الفروسية بالدولة.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى تم ترسيمها باللون الأصفر، وتبلغ مسافتها 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأحمر 35 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تبلغ مسافتها 27 كيلومتراً، وتم ترسيمها باللون الأزرق، وتعقبها فترة راحة إجبارية مدتها 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 18 كيلومتراً.

وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة أمس للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، التي تلزم بأن لا يقل عمر الجواد عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 55 كلجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏‏ساعة.

ووضعت اللجنة المنظمة أيضا عدداً من الضوابط، يتوجب على الفرسان والمدربين الالتزام بها، ومنها عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية، ويسمح بالدخول لشخصين فقط، وسوف يتعرض للعقوبة كل من يحاول تأخير الخيل، ولا يسمح للطاقم المرافق الوجود في مداخل البوابة البيطرية، ويمنع استخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، ويجب عرض أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته السباق، وتمنع أيضاً الأطقم المرافقة في المحاور من اقتراب السيارات من الخيول، وكذلك القيام بأي عمل يزعج الخيول المشاركة أو يؤثر على أدائها، كما يمنع إعطاء الماء أو أي نوع من المساعدة من داخل السيارات.